Comienza a notarse la mano de Fernando Chico Pardo como presidente de Banamex. Su primer movimiento fue nombrar a Edgardo del Rincón como nuevo CEO de la institución financiera en sustitución de Manuel Romo, quien presentó su renuncia para dedicarse a proyectos personales centrados en temas de desarrollo social, de acuerdo con un comunicado del propio banco. “Manuel Romo permanecerá como CEO hasta el 1 de junio de 2026, finalizando así un distinguido ciclo de siete años como Director General”, detalló Bananmex. Fernando Chico Pardo, presidente del Consejo de Banamex, afirmó: “Manuel ha sido un directivo excepcional y de primera, tanto en lo profesional como en lo humano. Entrega un Banamex fuerte y dinámico listo para la siguiente etapa. Gracias a lo que el equipo ha construido con él, tenemos una excelente base para regresar a Banamex donde todos queremos que esté, en el número uno. Personalmente le agradezco la apertura y calidez con la que nos ha recibido a mí y a mis hijos. Trabajar con él ha sido un privilegio”. Banamex señala que Edgardo del Rincón aporta 40 años de amplia experiencia bancaria, incluyendo una etapa previa en Banamex de 34 años, donde ocupó varias posiciones de liderazgo en la Banca de Consumo, previo a desempeñarse como director general de la Banca de Consumo y director general Adjunto del Grupo Financiero durante más de cuatro años. El banco añadió que Del Rincón comenzó su carrera bancaria asesorando a clientes corporativos y luego se enfocó en el crédito a individuos y familias. Ha sido director general de Banco del Bajío desde 2019, donde ha aportado rendimientos sustanciales a sus inversionistas. “El Consejo de Administración confía en la trayectoria de Edgardo como un exitoso y consolidado líder, cuyo conocimiento y experiencia contribuirán en esta etapa al crecimiento y éxito de Banamex. Edgardo se une a nuestro proyecto al regresar a ésta, su casa y su escuela, para continuar impulsando el plan estratégico ya en marcha. Es un honor que haya aceptado este reto y contar con él”, mencionó Fernando Chico Pardo. Por su parte, Edgardo del Rincón mencionó que está feliz de regresar a Banamex. “Me sumo a un gran equipo directivo para darle continuidad al plan estratégico, impulsando nuestra transformación tecnológica y digitalización, con el cliente en el centro de todo lo que hacemos para construir la mejor experiencia en cada segmento y lograr los mejores resultados financieros para nuestros inversionistas. Estoy convencido de que, bajo el liderazgo de Fernando Chico Pardo, llevaremos a Banamex a ser de nuevo el líder del sector financiero del país”, aseguró.