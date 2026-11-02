México impulsa 8 nuevos cruces fronterizos con EE. UU. para ampliar la infraestructura, agilizar el comercio y reducir tiempos de espera.

México impulsa ocho nuevos proyectos de cruces fronterizos con Estados Unidos para ampliar la infraestructura internacional, fortalecer el intercambio comercial y reducir los tiempos de tránsito de mercancías.

El anuncio fue realizado por el canciller Roberto Velasco durante su comparecencia ante el Senado el pasado 14 de octubre, donde explicó que casi el 85 % del comercio bilateral pasa actualmente por 56 puentes y cruces.

La iniciativa contempla nuevas conexiones en distintos puntos de la frontera, además de tecnología para agilizar las inspecciones y modificaciones en los horarios de operación de los pasos existentes.

¿Cuáles serían los ocho nuevos cruces fronterizos que propone México hacia Estados Unidos?

De acuerdo con la información publicada por la agencia EFE el 14 de octubre de 2026, los ocho proyectos mencionados por el canciller son:

Mesa de Otay II-Otay Mesa East: conectará Tijuana, Baja California, con San Diego, California. Agua Prieta II-Douglas II: contempla una conexión entre Sonora y Arizona. Anapra-Sunland Park: vinculará la zona de Anapra, en Chihuahua, con Nuevo México. Acuña-Del Río II: corresponde a la conexión entre Ciudad Acuña, Coahuila, y Del Río, Texas. Puerto Verde: proyecto de cruce internacional en la región de Coahuila y Texas. Green Corridors: contempla un cruce elevado para el transporte de carga entre Nuevo León y Texas. Nuevo Laredo IV-Laredo V: plantea una nueva conexión entre Tamaulipas y Texas. Flor de Mayo: conectaría Matamoros, Tamaulipas, con Brownsville, Texas.

Tras anunciarse el proyecto de nuevos cruces binacionales, surgió una polémica con Texas por el control de nueve islas y los límites en el Río Bravo. Shutterstock

¿Por qué México quiere sumar más pasos fronterizos y para qué servirán?

El objetivo principal es agilizar el transporte de mercancías entre ambos países. Según explicó el canciller, cerca del 85 % del comercio bilateral circula por 56 puentes y cruces fronterizos, por lo que ampliar su capacidad permitiría reducir los tiempos de espera y mejorar la logística del intercambio comercial .

La estrategia también contempla extender los horarios de operación, implementar inspecciones conjuntas de carga e incorporar equipos tecnológicos que permitan revisar los vehículos sin necesidad de abrirlos.

Otro de los propósitos es desviar el transporte pesado de las zonas urbanas fronterizas para disminuir la circulación de camiones en las ciudades.

¿Qué obras fronterizas existentes también serán modernizadas?

Además de impulsar ocho nuevos cruces, México contempla mejorar infraestructura que ya funciona. EFE informó que entre los proyectos se encuentra la ampliación del puente internacional Reynosa-Pharr, entre Tamaulipas y Texas, cuya inauguración binacional estaba prevista para noviembre de 2026.

Esta modernización forma parte de la estrategia para aumentar la capacidad de circulación de mercancías y mejorar la conexión entre los dos países.

Mientras México impulsa nuevas fronteras, surgió una polémica en Texas

Tras el anuncio de los proyectos comerciales, surgió una controversia territorial. Precisamente, el 29 de octubre, autoridades de Texas anunciaron que reconocían como propiedad estatal nueve islas del Río Bravo, con una superficie conjunta de aproximadamente 66 acres, y permitirían el acceso de fuerzas de seguridad para vigilar esos terrenos.

La decisión provocó una respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México: el 31 de octubre, la Cancillería sostuvo que ningún gobierno estatal puede modificar unilateralmente los límites internacionales.

La dependencia recordó que el Tratado de Límites de 1970 establece que la frontera en el Río Bravo sigue el centro de su cauce normal y que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) es el organismo facultado para determinar a qué país pertenece cada isla.