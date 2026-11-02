México y Estados Unidos practicaron la interceptación conjunta de una aeronave sospechosa.

La Fuerza Aérea Mexicana realizó ejercicios con aviones T-6C+ y utilizó una aeronave King Air como objetivo simulado durante Amalgam Eagle 2026, un ejercicio bilateral de defensa aérea con Estados Unidos. Los vuelos se llevaron a cabo entre septiembre y octubre del 2026.

En la práctica se simuló la detección, el seguimiento, la interceptación y la transferencia de una aeronave considerada “traza de interés”. El escenario puso a prueba la comunicación y el intercambio de información entre las fuerzas aéreas de ambos países.

¿Cómo fue el escenario de interceptación?

Se simuló el ingreso de una aeronave estadounidense a territorio mexicano, en coordinación con el Comando Norte de Estados Unidos, cuyas autoridades informaron la altitud, velocidad y distancia de la aeronave. Un Citation 501 Eagle II de Cessna, de vigilancia aérea, detectó al King Air y los T-6C+ le dieron seguimiento rumbo a Hermosillo.

A unas 30 millas náuticas de esa ciudad, la aeronave cambió su rumbo hacia San Luis Río Colorado. Al acercarse al río Colorado, y conforme al memorándum de entendimiento bilateral, la traza fue transferida. Aeronaves F-16C del 138th Fighter Wing la guiaron hasta aterrizar en Twenty Nine Palms, California, mientras los T-6C+ regresaron a México.

México y Estados Unidos participan en Amalgam Eagle, un ejercicio binacional que busca fortalecer la coordinación entre sus fuerzas aéreas con operaciones de defensa, detección e interceptación de aeronaves. Fuerza Aérea Mexicana

¿Quiénes participaron en Amalgam Eagle 2026?

Este ejercicio anual busca mejorar la compatibilidad operativa entre el Comando Norte de Estados Unidos, AFNORTH, el NORAD y la Secretaría de la Defensa Nacional. Hubo coordinación con los centros de operaciones aéreas militares y con agencias civiles de ambos países, entre ellas:

la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos;

la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos;

el Servicio de Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM).

Participaron 52 efectivos mexicanos y se usaron 13 aeronaves tripuladas y dos pilotadas a distancia. El teniente general Bradford Everman, comandante de la Región Continental de EE. UU. del NORAD, afirmó: “Amalgam Eagle es un pilar fundamental de nuestros esfuerzos de cooperación en materia de seguridad en el teatro de operaciones”. El ejercicio también incluyó una operación de búsqueda y rescate.