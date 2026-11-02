Invertir los ahorros puede ser una herramienta para buscar un mayor crecimiento patrimonial, pero tomar una decisión sin conocer las propias necesidades financieras puede generar dificultades. Antes de elegir un producto, conviene responder algunas preguntas básicas relacionadas con el objetivo, el plazo, la liquidez y el riesgo.

La primera pregunta es para qué se necesita el dinero. No es lo mismo invertir recursos destinados a una meta de varios años que colocar dinero que podría necesitarse para una emergencia. Definir el objetivo permite establecer cuánto tiempo puede permanecer invertido el capital.

La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, elaborada por el INEGI y la CNBV, mostró que 76.5% de la población de entre 18 y 70 años tenía al menos un producto financiero formal. El porcentaje fue superior al registrado en 2021, cuando alcanzó 67.8%.

El crecimiento en el acceso a estos productos también vuelve relevante comprender sus características. Contar con una cuenta, crédito o instrumento de inversión no significa que todas las alternativas sean adecuadas para los mismos objetivos.

Cinco preguntas antes de invertir

La segunda pregunta es cuándo podría necesitarse el dinero. Una inversión con un plazo determinado puede no ser adecuada si existe la posibilidad de requerir los recursos antes del vencimiento. Por eso, la liquidez debe analizarse junto con el rendimiento.

Foto: Pexels, modificada con IA por El Cronista. Bravo chanchito ahorro

La tercera pregunta es cuánto riesgo se está dispuesto a asumir. Cada alternativa financiera tiene características diferentes. Un rendimiento potencialmente mayor puede implicar una exposición distinta a variaciones o al riesgo asociado con el emisor.

La cuarta pregunta es cuánto costará realmente la operación. Además del rendimiento anunciado, es importante revisar posibles comisiones, condiciones de retiro, plazo, monto mínimo y cualquier otro requisito establecido por el producto.

La quinta pregunta es quién ofrece la inversión y bajo qué marco opera. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda comparar alternativas, revisar las condiciones de cada producto y consultar información oficial antes de invertir.

El Banco de México también forma parte del marco institucional del sistema financiero mexicano y proporciona información económica y financiera que puede servir como referencia para comprender variables relevantes, como las tasas de interés y la inflación.

Una opción de inversión a plazo fijo

En el mercado mexicano existen alternativas dirigidas a distintos perfiles y objetivos. Leva Invierte, por ejemplo, se presenta como un producto de inversión que busca facilitar la toma de decisiones mediante educación financiera y opciones con tasas fijas. Según la información proporcionada por la compañía, no cobra comisiones.

Leva Invierte se presenta como un producto de inversión respaldado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Banco de México y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), entidades que forman parte del marco de regulación, supervisión y protección del sistema financiero mexicano.

La información disponible señala que Leva Invierte es un producto de inversión de Sociedad de Alternativas Económicas, una SOFIPO. En este tipo de instituciones, los recursos que cumplen con las condiciones correspondientes cuentan con la protección del Fondo de Protección para SOFIPOS, hasta el límite establecido por la normativa. Esta protección no garantiza los rendimientos ni elimina los riesgos asociados a una inversión.

Cómo comparar antes de decidir

Una alternativa de inversión no debería evaluarse solamente por la tasa. También es necesario conocer el plazo, la liquidez, las condiciones para retirar el dinero, los costos y el nivel de riesgo.

Antes de colocar los ahorros, además, conviene contar con un presupuesto y una reserva para imprevistos. Invertir dinero que podría necesitarse en el corto plazo puede generar dificultades si el producto elegido no permite disponer de los recursos de manera inmediata.

La decisión final debe responder a las necesidades de cada persona. Una inversión adecuada para un objetivo de largo plazo puede no ser conveniente para quien necesita liquidez en los próximos meses.

Por eso, antes de invertir los ahorros, responder estas cinco preguntas permite ordenar el análisis y comparar las alternativas con más información. El objetivo no es encontrar una opción universalmente mejor, sino aquella cuyas características sean compatibles con las metas, el plazo, la liquidez y el nivel de riesgo que cada persona puede asumir.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.