Tarjeta de Cruce Fronterizo: requisitos para ingresar legalmente a Estados Unidos desde México. Fuente: Shutterstock / EFE

Si bien Estados Unidos endureció los controles fronterizos, existe un documento que permite a los mexicanos ingresar legalmente por razones comerciales, familiares o turísticas, siempre y cuando sea por periodos cortos de tiempo.

De esta manera, quienes cumplan con ciertos requisitos podrán entrar. No obstante, esta posibilidad solo aplica para quienes crucen la frontera por vía terrestre o marítima.

Visa láser: así funciona el documento que los ciudadanos de México pueden usar para ingresar legalmente a Estados Unidos. Fuente: archivo.

El documento que autoriza el ingreso legal a Estados Unidos

Esta alternativa es la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC), comúnmente conocida como “visa láser”. Este documento, emitido por el gobierno de Estados Unidos, permite a su titular visitar determinadas regiones del país hasta por 30 días, siempre y cuando entre por tierra o mar directamente desde México.

Además, funciona como visa B1/B2 cuando se presenta con un pasaporte válido, para entrar a cualquier parte de Estados Unidos por cualquier vía.

Quiénes pueden tramitar la Tarjeta de Cruce Fronterizo

El documento es emitido únicamente a ciudadanos de México que cumplan con los requisitos para obtener una visa B.

Entre estos requisitos se incluyen: demostrar lazos sólidos con su país de origen -como empleo estable, propiedades, vínculos familiares o compromisos académicos- que aseguren su regreso una vez concluido su estancia temporal en Estados Unidos; justificar el propósito del viaje (ya sea turismo, tratamiento médico o negocios); y contar con recursos económicos suficientes para cubrir los gastos durante la estadía, sin necesidad de trabajar en territorio estadounidense.

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A qué regiones de Estados Unidos puedes ingresar con este documento

La “visa láser” ´permite a su titular visitar las siguientes regiones fronterizas de Estados Unidos:

California , dentro de 40 kilómetros de la frontera.

, dentro de 40 kilómetros de la frontera. Arizona, dentro de 121 kilómetros de la frontera.