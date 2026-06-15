En esta noticia Entorno complejo

México está en una semana clave para la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), pues este lunes la delegación mexicana, liderada por el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, ya está en Washington para iniciar la segunda ronda del proceso, previo al inicio formal de revisión, establecido para el 1 de julio.

Imagen creada por IA

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los países involucrados no están renegociando el acuerdo, sino que está en un proceso de revisión.

“No es que estemos planteando lo que se nos ocurre”, aclaró la mandataria en su conferencia de prensa matutina, en la que además señaló que es ley que el acuerdo se revise y que tiene una vigencia de 16 años.

El objetivo de la delegación mexicana, dijo Sheinbaum, es alcanzar acuerdos que permitan reducir los aranceles que cobra Estados Unidos al acero, al aluminio, así como a la fabricación de automóviles.

Para la mandataria mexicana, cerrar la revisión con el sostenimiento del tratado para los próximos 16 años, así como una reducción a los aranceles de 50% al acero y aluminio, y de 25% a las exportaciones automotrices, sería “un éxito”.

Sheinbaum Pardo además dijo que ya está allá la delegación mexicana, integrada por Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía; Roberto Velasco, Canciller mexicano, y Altagracia Gómez del Campo, asesora de la Presidencia.

Incluso, la presidenta señaló que si el proceso se complica, buscará entablar una llamada con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Entorno complejo

La semana pasada, el presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos no necesita nada de México y Canadá; sin embargo, entre enero y abril de este año, los dos países representaron casi 30% de las importaciones de la economía más grande del mundo, y han desplazado a China, que había sido el mayor exportador a Washington durante más de una década.

Además, el fin de semana, Estados Unidos e Irán anunciaron un acuerdo definitivo de cese al fuego en la guerra que inició el 28 de febrero, y que representa una victoria política para Donald Trump.

Para esta semana, los temas que estarán en la mesa con la representación estadounidense son la negociación para reducir los aranceles en acero, aluminio y autos, además de temas relacionados con el ámbito laboral y el medio ambiente.

Para el jueves, Ebrard sostendrá una reunión con el embajador Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.