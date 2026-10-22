Estados Unidos confirmó que le preocupa el impacto de la ley de Malvinas en sus empresas

En esta noticia Quiénes son

Los temas

El presidente Javier Milei recibirá este viernes a las 11 en la Casa Rosada al vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y al secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura. Es la reunión de mayor nivel de la gira de los enviados de Donald Trump y funciona como antesala de la visita del vicepresidente JD Vance, prevista para la tercera semana de noviembre.

También participarán del encuentro la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno; el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford; el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas; y la asesora principal para Asuntos del Hemisferio Occidental, Viviana Bovo.

Milei regresó el jueves de España, donde participó de un foro económico y mantuvo encuentros con dirigentes políticos. Landau, número dos del secretario de Estado, Marco Rubio, y Segura llegaron a Buenos Aires ese mismo día, después de un paso por Asunción, donde se reunieron con el presidente paraguayo, Santiago Peña. Es la primera visita de alto nivel de Washington desde la firma del Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI), en febrero.

La jornada del jueves dejó la agenda armada para el encuentro con el Presidente. Los funcionarios norteamericanos se reunieron con el canciller Pablo Quirno en el Palacio San Martín y firmaron con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el Pacto para la Protección de la Infancia, que prevé un aporte de u$s 10 millones del Departamento de Estado para un programa de cinco años contra la trata de menores.

También mantuvieron una reunión de trabajo con el ministro de Economía, Luis Caputo, de la que participaron el asesor presidencial Santiago Caputo y los embajadores Alec Oxenford y Peter Lamelas. Por la noche, Lamelas encabezó una cena privada en la residencia oficial con dirigentes políticos.

Christopher Landau - Luis Caputo (EEUU) Luis Caputo

Quiénes son

Landau es el número dos del Departamento de Estado desde marzo de 2025, cuando el Senado norteamericano lo confirmó por 60 votos contra 31. Nació en 1963 en Madrid, donde su padre, George Landau, cumplía funciones en el servicio exterior. Su padre fue después embajador en Paraguay, Chile y Venezuela, y el actual vicesecretario pasó cinco años de su adolescencia en Asunción, donde estudió en la Escuela Americana. Habla español con fluidez.

Christopher Landau - Pablo Quirno (EEUU en el Palacio San Martín) Embajada de Estados Unidos

Abogado graduado en Harvard, trabajó como asistente de los jueces de la Corte Suprema Clarence Thomas y Antonin Scalia, dos referentes del ala conservadora del tribunal, y litigó nueve casos ante ese máximo tribunal como socio del estudio Kirkland & Ellis. En el primer mandato de Trump fue embajador en México entre 2019 y 2021, donde la cuestión migratoria ocupó el centro de su gestión y donde ganó notoriedad por su intensa actividad en redes sociales. Su visión de la política exterior pone en primer plano la relación económica, un enfoque que se reflejó en el impulso al Corredor Andes-Atlántico.

Segura, de 38 años, es hijo de los argentinos Alejandra y Enrique Segura . Nació en Alexandria, Virginia, y creció en las afueras de Washington. Su padre es economista, trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo y en el Banco Mundial y presidió la fundación Trust for the Americas. Segura se graduó en la Universidad de Notre Dame como contador público y en 2014 fundó Babyscripts, una empresa de tecnología de salud para el seguimiento de embarazos.

Su carrera política empezó en Virginia. En 2023 perdió la elección por una banca en el Senado estatal frente a un candidato demócrata y luego el gobernador republicano Glenn Youngkin lo designó secretario de Comercio del estado. Trump lo nominó en abril para conducir la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, el Senado lo confirmó a comienzos de agosto y asumió el cargo a mediados de ese mes.

Es uno de los defensores de la reafirmación de la Doctrina Monroe que impulsa la administración republicana para contrarrestar la influencia de China en la región, y destacó la adhesión del gobierno de Milei al Escudo de las Américas y a la Coalición Contra los Cárteles de las Américas. Este mes, también cuestionó en redes la resolución anual de la ONU contra el embargo estadounidense a Cuba.

Los temas

El eje económico de la visita es el Corredor Andes-Atlántico, que Quirno y Landau lanzaron en septiembre en Nueva York para conectar el noroeste minero y Vaca Muerta con los puertos del Atlántico. El acuerdo prevé un marco de financiamiento de hasta u$s 7.000 millones del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (EXIM) hasta 2027 y una propuesta no vinculante del mismo banco por hasta u$s 6.000 millones para Argentina LNG, el proyecto de YPF, Eni y XRG.

Christopher Landau - Pablo Quirno (EEUU en el Palacio San Martín) Embajada de Estados Unidos

En la conferencia de prensa del jueves, Landau definió la firma del Corredor como uno de los momentos “más emocionantes” de su gestión y elogió al Gobierno: “Realmente admiro al gobierno actual de Argentina para otra vez crear las condiciones para otra época dorada para este país”. Quirno, por su parte, evitó precisar montos de inversión y aseguró que “el nivel de detalle se va a ir dando a medida que se vayan concretando” los proyectos.

En la agenda bilateral también figuran el envío del ARTI al Congreso, la aprobación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, la cooperación en seguridad contra el crimen organizado y la renovación del acuerdo de cooperación nuclear civil, que vence en octubre de 2027.

La reunión con Milei llega después de las diferencias por Malvinas. Estados Unidos propuso el 15 de octubre en la ONU disolver el Comité Especial de Descolonización, el foro donde la Argentina presenta cada año su reclamo de soberanía. Landau lo atribuyó a la reforma de los organismos multilaterales que impulsa Trump: “Ahí hay una enorme variedad de comités que a través de los años no han hecho casi nada” . Quirno respondió que una eventual disolución “no tiene ningún tipo de mella” en el reclamo, “porque el reclamo es a nivel mundial” .

Washington también mostró reparos sobre el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional para limitar las sanciones a empresas que operen en las islas. El oficialismo suspendió esta semana el plenario de comisiones de Diputados, sin dictamen por falta de acuerdo con los aliados. “Nosotros respetamos el proceso legislativo de la gran nación argentina”, aclaró de todos modos Landau.

El otro tema sensible es la presencia de proveedores chinos en infraestructura crítica. Ante una consulta por la advertencia de la embajada norteamericana a la cooperativa neuquina CALF por su acuerdo con Huawei, Landau sostuvo que las visas son una herramienta de la política exterior: “No queremos invitar como huéspedes a nuestro país a personas que amenazan la seguridad de nuestro país”. Quirno aseguró que el Gobierno no aplica “ningún tipo de discriminación”, aunque definió a Estados Unidos como “un proveedor de mucha confianza”.

El encuentro también tendrá como telón de fondo el anuncio que Lamelas hizo el martes en Neuquén: hasta u$s 20.000 millones en inversiones y créditos antes del cierre de 2027. “Pusimos el número ese de 2027 porque esa es la elección” , había blanqueado el embajador.

Consultado por esas declaraciones, Quirno admitió la coincidencia de objetivos con Washington: “El embajador lo dice constantemente, que su misión es que el gobierno argentino reelija el año que viene. Ese es un interés común que nosotros tenemos”. Pero rechazó que exista una exigencia política: “El único condicionamiento que hay es que sigamos haciendo lo que estamos haciendo”.