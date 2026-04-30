Bogotá ha realizado un avance significativo en la consolidación de su sistema ferroviario. La Línea 1 del Metro ha recibido su cuarto tren en territorio colombiano, confirmándose así la fecha oficial en la cual el sistema empezará a operar completamente, finalizando su recorrido en la Avenida Caracas. Este anuncio refuerza el avance de un proyecto de infraestructura que transformará la movilidad de la capital, ofreciendo por primera vez una fecha concreta a los habitantes de Bogotá. La nueva unidad ya se encuentra en el patio taller de Bosa, donde se someterá a una fase de pruebas técnicas. Además, el Distrito ha reafirmado que la operación comercial del sistema se iniciará el 14 de marzo de 2028, permitiendo a todos los pasajeros recorrer la línea completa sin interrupciones. La Línea 1 del Metro de Bogotá está programada para iniciar su operación comercial total el 14 de marzo de 2028. En dicha fecha, el sistema facilitará la conexión entre el suroccidente y el centro-norte de la ciudad, finalizando su recorrido en la Avenida Caracas. El cronograma de pruebas permitirá que los ciudadanos puedan observar trenes en movimiento en diversos tramos antes de la apertura oficial del sistema. Este procedimiento es fundamental para ajustar la operación y asegurar la seguridad del mismo. La llegada del noveno tren representa un avance clave en la fase técnica del proyecto. Este avance es fundamental, ya que cada nueva unidad contribuye a la expansión del proceso de pruebas estáticas y dinámicas, que son esenciales para validar el funcionamiento de los sistemas eléctricos, de señalización y de control automático. Este tren, que consta de seis vagones, llegó a la ciudad después de un extenso recorrido logístico que comenzó en Asia, transcurrió por el puerto de Cartagena y finalizó en el patio taller de Bosa, donde será ensamblado y se someterá a rigurosas evaluaciones previas a su operación sobre rieles energizados. Las evaluaciones incluyen pruebas sin movimiento, recorridos controlados y circulación autónoma, fundamentales para preparar el sistema antes de su uso comercial y para cumplir con los estándares internacionales de transporte ferroviario urbano. Las pruebas se concentran en el patio taller de Bosa y en los tramos habilitados del viaducto. Allí se realizan ensayos sin pasajeros para comprobar el comportamiento del tren en condiciones reales de operación. Línea 1 del Metro está diseñada para movilizar hasta 72.000 pasajeros por hora, lo que permitirá descongestionar corredores críticos del transporte público. En su operación plena, el sistema beneficiará diariamente a cerca de un millón de personas. El recorrido completo finalizará en la Avenida Caracas, punto estratégico de integración con otros sistemas de transporte masivo, lo que facilitará los desplazamientos y reducirá significativamente los tiempos de viaje en la ciudad. El diseño tiene como objetivo optimizar la accesibilidad, revitalizar el entorno urbano y establecer al Metro como el eje fundamental de la movilidad en la ciudad. La primera línea estará conformada por 16 estaciones elevadas, distribuidas a lo largo del recorrido para abarcar áreas estratégicas de Bogotá. Estas estaciones facilitarán la conexión directa entre localidades del suroccidente y el eje central de la capital, con una integración tarifaria al sistema de transporte público existente. El modelo de producción y pruebas establecido garantiza la fabricación de trenes eléctricos modernos, que presentan un menor impacto ambiental y altos estándares de seguridad para los usuarios. Los trenes de la Línea 1 son elaborados en China por una de las compañías ferroviarias más destacadas a nivel mundial. Cada unidad atraviesa rigurosos controles de calidad antes de ser trasladada a Colombia, donde se realiza un nuevo proceso de verificación técnica previo a su operación. La administración distrital reiteró que el cronograma se mantiene y que, de ahora en adelante, Bogotá seguirá recibiendo nuevas unidades del Metro de manera periódica, acercando cada vez más el día en que el sistema entre en operación y cambie para siempre la forma de moverse por la capital. Con la llegada del cuarto tren, el proyecto continúa avanzando tanto en obra civil como en componentes técnicos. Decenas de frentes de obra siguen activos en distintos puntos de la ciudad, mientras se completa la construcción del viaducto y se preparan los tramos para pruebas progresivas.