Está confirmado un receso de 48hs para los alumnos en México, luego de este fin de semana. La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) ha ratificado que más de 594 mil alumnos de nivel básico y media superior no deberán presentarse en las aulas durante dos días consecutivos. Esta medida responde a las tradiciones locales integradas en el calendario escolar vigente. La interrupción de las labores académicas permitirá que tanto estudiantes como personal docente participen en las festividades regionales, un ajuste que ya es habitual en el ciclo escolar de la entidad. De acuerdo con las disposiciones oficiales, la suspensión se llevará a cabo los días lunes 16 y martes 17 de febrero de 2026. Al sumarse al fin de semana previo, se genera un periodo de descanso de cuatro días, lo que muchos sectores han comenzado a denominar como un “mega puente”. La medida aplica para: Es importante destacar que el regreso a las actividades cotidianas está programado para el miércoles 18 de febrero, fecha en la que se normalizaran los horarios en los turnos matutino y vespertino. A diferencia de otros estados del país donde el calendario se rige estrictamente por las fechas cívicas nacionales, en Yucatán se otorga una dispensa especial por las celebraciones del Carnaval. Estas fechas son consideradas de alta relevancia cultural y social para la población yucateca, lo que motiva a las autoridades educativas a decretar estos días como de inhábiles. La Segey ha enfatizado que, aunque estos días no se imparten lecciones, el contenido programático ha sido ajustado previamente para cumplir con los días de instrucción efectiva que marca la SEP a nivel federal. Se recomienda a los padres de familia tomar las previsiones necesarias en cuanto al cuidado de los menores y estar pendientes de los canales oficiales por cualquier aviso de último minuto.