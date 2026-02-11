Miles de familias mexicanas ya comienzan a planear sus actividades para el periodo vacacional más esperado de la primavera. La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer las fechas oficiales del receso de Semana Santa en el calendario escolar 2025-2026. Cada año las familias consultan el calendario oficial para organizar con anticipación sus planes durante estos días, que coinciden con una de las festividades religiosas más importantes del país. De acuerdo con el calendario de educación básica publicado por la SEP, el periodo vacacional de 2026 iniciará el lunes 30 de marzo y se extenderá hasta el viernes 10 de abril. Esto significa que los alumnos disfrutarán de 10 días hábiles de descanso antes de retomar sus actividades académicas. El retorno a las aulas está programado para el lunes 13 de abril de 2026. Esta fecha marca el reinicio del calendario escolar tras el periodo vacacional, por lo que estudiantes, docentes y personal administrativo volverán a sus labores normales en todo el territorio nacional. Este receso beneficiará a un total de 23.2 millones de estudiantes de educación básica en los 32 estados del país. La cifra incluye 4.1 millones de niños de preescolar, 12.8 millones de primaria y 6.3 millones de secundaria que podrán disfrutar de este descanso en el sistema educativo mexicano. Lo cierto es que las vacaciones de Semana Santa no fueron adelantadas, Sin embargo, la confusión surgió en redes sociales debido a que el viernes 27 de marzo está programada una Junta de Consejo Académico, por lo que los estudiantes de educación básica no asistirán a clases ese día. Esto quiere decir que en la práctica los alumnos podrán disfrutar de días libres adicionales. Al no tener que presentarse el viernes 27 de marzo por la junta académica, los estudiantes podrían iniciar sus planes vacacionales desde el jueves 26 de marzo al salir de clases.