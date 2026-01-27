Ante el descenso de temperaturas pronosticado para los próximos días, las autoridades educativas de la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora confirmaron un cambio temporal en el horario de clases para escuelas de nivel básico, con el objetivo de proteger la salud de niñas, niños y adolescentes.

La medida fue anunciada por el Gobierno del Estado de Sonora, a través de la Secretaría de Educación y Cultura y apoyada por la Secretaría de Educación Pública y será aplicada en todos los municipios de la entidad durante cuatro días consecutivos, como acción preventiva frente al frío extremo.

Horario escolar en Sonora: cambios por el clima. SEC

¿En qué consiste el cambio de horario escolar?

De acuerdo con la información oficial, el ajuste comenzó a ser efectivo desde ayer lunes 26 al jueves 29 de enero en escuelas públicas y particulares de nivel básico en los 72 municipios del estado.

El cambio establece que en el turno matutino la entrada a clases será una hora más tarde, mientras que en el turno vespertino la salida se adelantará una hora, con el fin de reducir la exposición de los estudiantes a las bajas temperaturas durante los horarios más críticos del día.

De acuerdo con la información oficial, el ajuste comenzó a ser efectivo desde ayer lunes 26 al jueves 29 de enero en escuelas públicas y particulares de nivel básico en los 72 municipios del estado.

La SEC y la SEP prioriza la salud del alumnado ante la inclemencia

El titular de la SEC, Froylán Gámez Gamboa, explicó que la decisión se tomó con base en los reportes de Protección Civil estatal y advirtió que “las condiciones climáticas pronosticadas representan un riesgo para la salud e integridad de las y los estudiantes, particularmente de los menores de edad”.

Asimismo, señaló que la medida busca proteger a la comunidad escolar “sin afectar de manera sustancial el desarrollo de las actividades académicas, priorizando en todo momento el bienestar físico y emocional del alumnado”.

La SEC exhortó a madres, padres y tutores a enviar a los estudiantes bien abrigados y a mantenerse atentos a los comunicados oficiales.