Domingo bajo alerta meteorológica en el país: lluvias intensas, fuertes vientos y riesgo de nieve en varias regiones.

Atención, el pronóstico extendido del SMN trae novedades para mañana domingo: toma nota antes de salir de casa, si es que decides hacerlo.

El clima se mantiene inestable este sábado 27 de diciembre en gran parte del territorio nacional, debido a la interacción de un frente frío, una vaguada polar y el ingreso de humedad tanto del océano Pacífico como del golfo de México. Estas condiciones favorecen lluvias y chubascos en distintas regiones, así como un ambiente frío a muy frío durante la mañana y la noche, principalmente en zonas del norte, centro y zonas altas del país.

De acuerdo con el SMN del Gobierno de México, durante el día se prevén lluvias fuertes en estados del sureste, rachas de viento considerables en el noroeste y norte del país, además de probabilidad de nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y en las cimas de volcanes como el Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca, lo que mantiene bajo vigilancia a las autoridades de Protección Civil.

Imagen satelital en México.

Clima del domingo: lluvias fuertes, viento intenso y frío extremo

Para el domingo 28 de diciembre, el panorama meteorológico se torna más complejo. El ingreso de aire húmedo asociado a una circulación ciclónica y un río atmosférico provocará un aumento en la precipitación, mientras que los efectos residuales del frente frío mantendrán rachas de viento fuertes y temperaturas bajas en amplias zonas del país.

Los estados con condiciones más adversas durante el domingo serán:

Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo, con lluvias fuertes .

Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, con chubascos y viento.

Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con rachas de viento de hasta 70 km/h.

Sierras de Chihuahua y Durango, con probabilidad de nieve o aguanieve.

Estado de México y zonas altas del centro, con frío intenso y heladas nocturnas.

Domingo bajo alerta meteorológica en el país: lluvias intensas, fuertes vientos y riesgo de nieve en varias regiones. Gobierno de México

El Servicio Meteorológico Nacional que estas lluvias pueden estar acompañadas de descargas eléctricas, encharcamientos y reducción de visibilidad, mientras que el viento fuerte podría provocar caída de árboles, anuncios y afectaciones en carreteras.

Así será la antesala del 31 de diciembre: clima del martes 30

En la previa al cierre del año, el martes 30 de diciembre, un nuevo frente frío reforzado por una masa de aire ártico mantendrá condiciones severas en buena parte del país. Se esperan lluvias muy fuertes a intensas en el sureste y oriente, así como un evento de “Norte” con rachas muy fuertes en el litoral del golfo de México.

Lluvias intensas en Veracruz , Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

Evento de Norte con rachas de hasta 100 km/h en costas de Veracruz y el golfo de Tehuantepec.

Oleaje elevado, de hasta 4 metros, en costas del golfo.

Descenso marcado de temperatura y heladas en zonas serranas del norte y centro del país.

Este escenario podría generar afectaciones en actividades marítimas, cortes carreteros y riesgos para la población, por lo que se recomienda extremar precauciones durante traslados y celebraciones previas a Año Nuevo.

Clima en el Estado de México y la CDMX

Para el Estado de México y la Ciudad de México, el fin de semana y el inicio de la próxima semana estarán marcados por ambiente frío a muy frío, con posibles lluvias aisladas y presencia de niebla en zonas altas. Durante las madrugadas, se prevén heladas en regiones serranas, principalmente hacia el Valle de Toluca y zonas altas del sur del Edomex.

En la capital del país, las temperaturas mínimas descenderán notablemente hacia la noche y madrugada, mientras que el martes 30 no se descartan lluvias ligeras y un aumento en la sensación térmica de frío. El SMN, CONAGUA y el Gobierno de México recomiendan abrigarse adecuadamente y mantenerse atentos a los avisos oficiales ante posibles cambios en el pronóstico.