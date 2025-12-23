En esta noticia
El Pronóstico Extendido a 96 Horas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, fuente oficial del Gobierno de México, se anticipó a las fiestas y señaló un escenario climático severo para Nochebuena y Navidad, con lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en amplias regiones del país
Una “tormenta oscura y devastadora” dividirá el cielo en dos entre el 24 y 25 de diciembre debido a canales de baja presión, vaguadas y el ingreso de humedad del Pacífico, Golfo de México y mar Caribe, advirtió el organismo oficial.
“El pronóstico indica lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento que podrían provocar encharcamientos y caída de árboles”, alertó el SMN en su comunicado emitido desde la Ciudad de México
Clima del 24 de diciembre: estados más afectados
Para el miércoles 24, el SMN prevé lluvias fuertes a muy fuertes y vientos intensos en el sureste, oriente y noroeste del país, además de oleaje elevado en zonas costeras
Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm)
- Baja California
- Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Quintana Roo
Vientos y oleaje relevantes:
- Istmo y golfo de Tehuantepec: rachas de 60 a 80 km/h
- Costa occidental de Baja California: oleaje de hasta 2.0 metros
“El viento del norte y el oleaje elevado podrían generar condiciones peligrosas para la navegación y actividades costeras”, señaló el SMN
Clima del 25 de diciembre: Navidad bajo tormentas
Durante el jueves 25 de diciembre, las condiciones adversas continuarán, con lluvias intensas concentradas en el sur y sureste, además de chubascos en el centro y occidente del país.
Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm):
- Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)
- Oaxaca
- Chiapas
Chubascos y lluvias fuertes (25 a 50 mm):
- Baja California
- Puebla
- Tabasco
- Campeche
- Quintana Roo
“El ambiente se mantendrá inestable en Navidad, con rachas de viento y lluvias que podrían afectar traslados y celebraciones”, advirtió el organismo federal
Clima del 24 y 25 de diciembre en CDMX
En la Ciudad de México, el SMN pronostica condiciones más moderadas, aunque no exentas de efectos del sistema tormentoso, con lluvias aisladas y rachas de viento ocasionales
Principales efectos previstos:
- Lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm
- Rachas de viento de hasta 30 a 50 km/h
- Ambiente fresco durante la noche y madrugada
“Las lluvias, aunque ligeras, podrían generar encharcamientos puntuales”, precisó el Servicio Meteorológico Nacional en su aviso oficial