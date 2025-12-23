Lluvias y tormentas eléctricas para el 24 y 25 de diciembre.

El Pronóstico Extendido a 96 Horas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, fuente oficial del Gobierno de México, se anticipó a las fiestas y señaló un escenario climático severo para Nochebuena y Navidad, con lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en amplias regiones del país

Una “tormenta oscura y devastadora” dividirá el cielo en dos entre el 24 y 25 de diciembre debido a canales de baja presión, vaguadas y el ingreso de humedad del Pacífico, Golfo de México y mar Caribe, advirtió el organismo oficial.

Clima 24 y 25 de diciembre. Gobierno de México

“El pronóstico indica lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento que podrían provocar encharcamientos y caída de árboles”, alertó el SMN en su comunicado emitido desde la Ciudad de México

Clima del 24 de diciembre: estados más afectados

Para el miércoles 24, el SMN prevé lluvias fuertes a muy fuertes y vientos intensos en el sureste, oriente y noroeste del país, además de oleaje elevado en zonas costeras

Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm)

Baja California

Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Quintana Roo

Vientos y oleaje relevantes:

Istmo y golfo de Tehuantepec: rachas de 60 a 80 km/h

Costa occidental de Baja California: oleaje de hasta 2.0 metros

“El viento del norte y el oleaje elevado podrían generar condiciones peligrosas para la navegación y actividades costeras”, señaló el SMN

Clima del 25 de diciembre: Navidad bajo tormentas

Durante el jueves 25 de diciembre, las condiciones adversas continuarán, con lluvias intensas concentradas en el sur y sureste, además de chubascos en el centro y occidente del país.

tormenta eléctrica

Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm):

Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)

Oaxaca

Chiapas

Chubascos y lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Baja California

Puebla

Tabasco

Campeche

Quintana Roo

“El ambiente se mantendrá inestable en Navidad, con rachas de viento y lluvias que podrían afectar traslados y celebraciones”, advirtió el organismo federal

Clima del 24 y 25 de diciembre en CDMX

En la Ciudad de México, el SMN pronostica condiciones más moderadas, aunque no exentas de efectos del sistema tormentoso, con lluvias aisladas y rachas de viento ocasionales

Principales efectos previstos:

Lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm

Rachas de viento de hasta 30 a 50 km/h

Ambiente fresco durante la noche y madrugada

“Las lluvias, aunque ligeras, podrían generar encharcamientos puntuales”, precisó el Servicio Meteorológico Nacional en su aviso oficial