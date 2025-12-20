En esta noticia

El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, alertó a la población que varios sistemas atmosféricos provocarán lluvias intensas, tormentas eléctricas y vientos fuertes en amplias regiones del país, además de temperaturas extremas entre costas muy calurosas y zonas serranas con heladas.

El informe oficial del Gobierno de México señala riesgos por incremento de ríos, encharcamientos, deslaves y caída de árboles o anuncios, especialmente en el sureste y oriente, mientras que el norte mantendrá mañanas gélidas y tardes con ambiente más estable.

Pronóstico a 24 horas de Sistemas Meteorológicos. Período de validez de las 14:00 horas del viernes 19 a las 08:00 horas del sábado 20 de diciembre de 2025.
Pronóstico a 24 horas de Sistemas Meteorológicos. Período de validez de las 14:00 horas del viernes 19 a las 08:00 horas del sábado 20 de diciembre de 2025.Gobierno de México

Clima para el sábado 20 de diciembre

Durante el sábado se prevén chubascos y lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica en el sureste, además de evento de norte con rachas intensas en el istmo de Tehuantepec y contrastes térmicos marcados.

Pronóstico clima en México
Pronóstico clima en MéxicoGobierno de México

Zonas más afectadas:

  • Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo
  • Tabasco, Campeche y Yucatán
  • Istmo y golfo de Tehuantepec

Las temperaturas alcanzarán hasta 40 grados en costas del Pacífico, mientras que en sierras del norte y centro se registrarán heladas severas durante la madrugada del domingo, con mínimas bajo cero.

Te puede interesar

Nada volverá a ser igual en el Metrobús: así son los nuevos autobuses eléctricos que ya empezaron a circular

Clima para el domingo 21 de diciembre

El domingo aumentará la intensidad de las lluvias, con acumulados muy fuertes en regiones del Golfo de México y sureste, además de vientos con rachas moderadas a fuertes en varias entidades del país.

Zonas más afectadas:

  • Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas
  • San Luis Potosí e Hidalgo
  • Campeche, Yucatán y Quintana Roo
El Servicio Meteorológico Nacional alertó que varios sistemas atmosféricos provocarán lluvias intensas, tormentas eléctricas y vientos fuertes.
El Servicio Meteorológico Nacional alertó que varios sistemas atmosféricos provocarán lluvias intensas, tormentas eléctricas y vientos fuertes.Gobierno de México

Persistirá el riesgo de inundaciones y deslaves en zonas bajas y montañosas, mientras que en el norte continuarán las heladas matutinas, contrastando con temperaturas cálidas durante la tarde.

Clima lunes 22 y martes 23 de diciembre

Entre lunes y martes, canales de baja presión y el ingreso de frentes fríos mantendrán lluvias fuertes, vientos intensos y un descenso térmico notable en el noroeste y norte del país.

Zonas más afectadas:

  • Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla
  • Oaxaca, Chiapas y Tabasco
  • Baja California y noroeste del país

Aunque el occidente y norte tendrán periodos de tiempo más estable, se esperan mañanas muy frías y rachas de viento que podrían superar los 60 kilómetros por hora en algunas regiones.

Clima para la CDMX este fin de semana y lunes

En la Ciudad de México se pronostican lluvias aisladas entre domingo y lunes, con ambiente fresco a frío por la mañana y noche, además de temperaturas templadas durante la tarde, sin descartar bancos de niebla en zonas altas.

Plan de movilidad.Garantizado | El Tren Ligero alcanzará hasta Edomex y esta será la nueva vía de conexión