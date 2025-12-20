El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, alertó a la población que varios sistemas atmosféricos provocarán lluvias intensas, tormentas eléctricas y vientos fuertes en amplias regiones del país, además de temperaturas extremas entre costas muy calurosas y zonas serranas con heladas.

El informe oficial del Gobierno de México señala riesgos por incremento de ríos, encharcamientos, deslaves y caída de árboles o anuncios, especialmente en el sureste y oriente, mientras que el norte mantendrá mañanas gélidas y tardes con ambiente más estable.

Pronóstico a 24 horas de Sistemas Meteorológicos. Período de validez de las 14:00 horas del viernes 19 a las 08:00 horas del sábado 20 de diciembre de 2025. Gobierno de México

Clima para el sábado 20 de diciembre

Durante el sábado se prevén chubascos y lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica en el sureste, además de evento de norte con rachas intensas en el istmo de Tehuantepec y contrastes térmicos marcados.

Pronóstico clima en México Gobierno de México

Zonas más afectadas:

Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo

Tabasco, Campeche y Yucatán

Istmo y golfo de Tehuantepec

Las temperaturas alcanzarán hasta 40 grados en costas del Pacífico, mientras que en sierras del norte y centro se registrarán heladas severas durante la madrugada del domingo, con mínimas bajo cero.

Clima para el domingo 21 de diciembre

El domingo aumentará la intensidad de las lluvias, con acumulados muy fuertes en regiones del Golfo de México y sureste, además de vientos con rachas moderadas a fuertes en varias entidades del país.

Zonas más afectadas:

Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas

San Luis Potosí e Hidalgo

Campeche, Yucatán y Quintana Roo

El Servicio Meteorológico Nacional alertó que varios sistemas atmosféricos provocarán lluvias intensas, tormentas eléctricas y vientos fuertes. Gobierno de México

Persistirá el riesgo de inundaciones y deslaves en zonas bajas y montañosas, mientras que en el norte continuarán las heladas matutinas, contrastando con temperaturas cálidas durante la tarde.

Clima lunes 22 y martes 23 de diciembre

Entre lunes y martes, canales de baja presión y el ingreso de frentes fríos mantendrán lluvias fuertes, vientos intensos y un descenso térmico notable en el noroeste y norte del país.

Zonas más afectadas:

Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla

Oaxaca, Chiapas y Tabasco

Baja California y noroeste del país

Aunque el occidente y norte tendrán periodos de tiempo más estable, se esperan mañanas muy frías y rachas de viento que podrían superar los 60 kilómetros por hora en algunas regiones.

Clima para la CDMX este fin de semana y lunes

En la Ciudad de México se pronostican lluvias aisladas entre domingo y lunes, con ambiente fresco a frío por la mañana y noche, además de temperaturas templadas durante la tarde, sin descartar bancos de niebla en zonas altas.