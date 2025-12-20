En esta noticia
El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, alertó a la población que varios sistemas atmosféricos provocarán lluvias intensas, tormentas eléctricas y vientos fuertes en amplias regiones del país, además de temperaturas extremas entre costas muy calurosas y zonas serranas con heladas.
El informe oficial del Gobierno de México señala riesgos por incremento de ríos, encharcamientos, deslaves y caída de árboles o anuncios, especialmente en el sureste y oriente, mientras que el norte mantendrá mañanas gélidas y tardes con ambiente más estable.
Clima para el sábado 20 de diciembre
Durante el sábado se prevén chubascos y lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica en el sureste, además de evento de norte con rachas intensas en el istmo de Tehuantepec y contrastes térmicos marcados.
Zonas más afectadas:
- Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo
- Tabasco, Campeche y Yucatán
- Istmo y golfo de Tehuantepec
Las temperaturas alcanzarán hasta 40 grados en costas del Pacífico, mientras que en sierras del norte y centro se registrarán heladas severas durante la madrugada del domingo, con mínimas bajo cero.
Clima para el domingo 21 de diciembre
El domingo aumentará la intensidad de las lluvias, con acumulados muy fuertes en regiones del Golfo de México y sureste, además de vientos con rachas moderadas a fuertes en varias entidades del país.
Zonas más afectadas:
- Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas
- San Luis Potosí e Hidalgo
- Campeche, Yucatán y Quintana Roo
Persistirá el riesgo de inundaciones y deslaves en zonas bajas y montañosas, mientras que en el norte continuarán las heladas matutinas, contrastando con temperaturas cálidas durante la tarde.
Clima lunes 22 y martes 23 de diciembre
Entre lunes y martes, canales de baja presión y el ingreso de frentes fríos mantendrán lluvias fuertes, vientos intensos y un descenso térmico notable en el noroeste y norte del país.
Zonas más afectadas:
- Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla
- Oaxaca, Chiapas y Tabasco
- Baja California y noroeste del país
Aunque el occidente y norte tendrán periodos de tiempo más estable, se esperan mañanas muy frías y rachas de viento que podrían superar los 60 kilómetros por hora en algunas regiones.
Clima para la CDMX este fin de semana y lunes
En la Ciudad de México se pronostican lluvias aisladas entre domingo y lunes, con ambiente fresco a frío por la mañana y noche, además de temperaturas templadas durante la tarde, sin descartar bancos de niebla en zonas altas.