La nueva instrucción del Metrobús CDMX establece que es imperativo cambiar la manera en que nos desplazamos. Este mensaje ha suscitado un amplio debate en la Ciudad de México, enfatizando la necesidad de mejorar la convivencia en el transporte público. Se solicita a los usuarios que bajen la mochila durante el trayecto, con el fin de optimizar el espacio disponible en las unidades. La medida fue implementada tras recibir numerosas quejas relacionadas con la incomodidad y la falta de espacio, especialmente durante las horas pico. Las autoridades del Metrobús CDMX comunicaron que “Bajar tu mochila hace el viaje más cómodo y brinda más espacio dentro de la unidad”, lo que marca un cambio significativo en las normas de uso del transporte público. En unidades llenas, como la que se observa en la fotografía publicada por Metrobús CDMX, las mochilas en la espalda obstaculizan el paso y generan fricciones entre los pasajeros. Esta situación ha dado lugar a discusiones, incomodidades y momentos de tensión que impactan negativamente la experiencia del viaje diario. Usuarios celebraron la decisión. Uno comentó: “Ya deberían hacerlo ley… roban espacio y acaban de pleito porque no dejan pasar”. Otros señalaron que el problema no solo son las mochilas, sino quienes se recargan en los tubos o impiden circular dentro del autobús. Las autoridades recordaron que esto no es una multa ni sanción, sino una invitación a viajar con respeto. “Queremos promover un uso más ordenado del espacio… si todos bajamos la mochila, el viaje será más ágil y seguro”, afirmaron a través de sus canales oficiales. La norma es simple, pero su efecto puede transformar la convivencia en el transporte público. En una ciudad como CDMX, donde millones se mueven cada día, pequeñas acciones como esta ayudan a construir viajes más fluidos, respetuosos y seguros para todas y todos. El mensaje de Metrobús CDMX apunta a reforzar la solidaridad urbana. Bajar la mochila reduce empujones, evita tropiezos y mejora la movilidad al interior de los autobuses. En palabras de otro usuario: “Solo pásenla a un lado colgando y sean gentiles”, reflejando el espíritu de esta campaña. S.A.