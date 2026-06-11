La prima de servicios del sector público tiene reglas específicas para su liquidación. Incluso para quienes ingresaron recientemente a una entidad estatal.

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Los empleados públicos de Colombia ya tienen una fecha definida para recibir la prima de servicios correspondiente a 2026, un ingreso adicional que equivale, en términos generales, a 15 días de salario. Este reconocimiento económico deberá ser pagado por las entidades estatales durante la primera quincena de julio y beneficiará tanto a funcionarios con varios años de trayectoria como a trabajadores que apenas comenzaron su vinculación este año.

La prestación genera especial interés entre quienes ingresaron recientemente al sector público, ya que existe la creencia de que se requiere una larga antigüedad para acceder al pago. Sin embargo, las normas vigentes permiten que estos servidores también reciban una parte proporcional del beneficio, siempre que hayan laborado durante el período correspondiente.

¿Quiénes reciben la prima de servicios para empleados públicos en julio de 2026?

La prima de servicios está dirigida a los empleados públicos vinculados a entidades del Estado del orden nacional y territorial.

Esto incluye funcionarios de ministerios, alcaldías, gobernaciones, establecimientos públicos, institutos descentralizados y demás organismos estatales que hagan parte de la administración pública.

El reconocimiento económico busca compensar el tiempo trabajado y forma parte de los derechos salariales de los servidores públicos.

El aguinaldo de julio para empleados públicos será de 15 días de salario: quiénes lo cobran. ChatGPT - creada con IA

¿Los empleados públicos que llevan pocos meses trabajando también cobran la prima?

Sí. Uno de los aspectos menos conocidos de esta prestación es que no está reservada únicamente para quienes completaron un año o un semestre entero de servicio.

Los funcionarios que ingresaron durante los primeros meses de 2026 también pueden recibir la prima de servicios. En estos casos, el pago se realiza de manera proporcional al tiempo efectivamente laborado.

Por ejemplo, una persona que ingresó a una entidad estatal en abril no perderá el beneficio. Aunque no recibirá el valor completo, sí tendrá derecho a una suma calculada según los meses y días trabajados.

¿De cuánto es el aguinaldo o prima para los empleados públicos?

De manera general, la prima de servicios para empleados públicos equivale a 15 días de salario cuando el trabajador ha laborado el período completo que da origen a la prestación.

No obstante, el monto definitivo depende de factores como el salario devengado y el tiempo efectivamente servido.

Por esta razón, algunos funcionarios recibirán el valor completo, mientras que otros obtendrán una suma proporcional de acuerdo con su fecha de ingreso a la entidad.

¿Cuándo pagan la prima de servicios a los empleados públicos?

Las entidades públicas tienen plazo para efectuar el pago hasta el 15 de julio de 2026.

Esto significa que los funcionarios no recibirán esta prestación durante junio, como ocurre con millones de trabajadores del sector privado, sino durante la primera mitad de julio.

Algunas entidades pueden adelantar el desembolso antes de la fecha límite, pero la obligación legal se mantiene hasta ese día.

¿Por qué los empleados públicos no reciben la prima en junio?

La diferencia obedece al régimen salarial que aplica para los servidores públicos.

Mientras las empresas privadas deben pagar la prima de mitad de año antes del 30 de junio, las entidades estatales cuentan con un cronograma distinto establecido por la normativa vigente.

Por esta razón, los funcionarios públicos deben esperar unas semanas más para recibir este ingreso adicional.

¿Qué trabajadores del Estado pueden recibir una prima proporcional?

Todos los servidores públicos que hayan ingresado durante el primer semestre de 2026 podrían acceder a una prima proporcional.

La medida beneficia especialmente a quienes comenzaron recientemente su carrera en el sector público, ya que garantiza que el tiempo trabajado sea reconocido económicamente, incluso si aún no completan varios meses de vinculación.