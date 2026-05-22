Recordar los momentos destacados de la historia es una forma de mantener su relevancia a pesar del paso del tiempo. Para que los acontecimientos importantes de nuestro país y el mundo no queden en el olvido, conoce cuáles son las efemérides del 22 de mayo.

Estas son las efemérides del 22 de mayo

1907: Nace en Bruselas (Bélgica) Georges Remi, historietista belga que en 1929 creará "Las aventuras de Tintín" que alcanzarán gran popularidad. Narrarán las andanzas de un joven periodista y su perro Milú.

(Hace 119 años)

1859: En Edimburgo, (Escocia, Reino Unido), nace el médico y escritor escocés Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, uno de los más vívidos y perdurables personajes de ficción y prototipo de los modernos detectives.

(Hace 167 años)

1813: En la ciudad de Leipzig (Alemania) nace el compositor romántico alemán Richard Wagner, una de las figuras más importantes de la música del siglo XIX. Son conocidas sus óperas "El holandés errante", "Tannhauser" o "El anillo del nibelungo".

(Hace 213 años)

1783: Nace en Whittington, Reino Unido, William Sturgeon, físico e inventor que en 1825 construirá el primer electroimán al enrollar espiras de alambre conductor alrededor de una barra de hierro dulce. Mediante este dispositivo, que se colocará en muchos aparatos, se abrirá la puerta a la base de la tecnología moderna.

(Hace 243 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1895: En la ciudad de Berlín, Alemania, donde ha ido a operarse de cáncer, muere el científico y marino español Isaac Peral y Caballero, inventor de un submarino que puede ser utilizado con fines militares al disponer de un moderno sistema lanzatorpedos.

(Hace 131 años)

1885: Fallece en París (Francia) el escritor romántico francés Víctor Hugo.

(Hace 141 años)

337: Muere en Ancycrona (actual Turquía) Constantino I el Grande, emperador romano de 306 a 337 y primero de ellos convertido al cristianismo. Fundó Constantinopla (la actual Estambul), como capital del Imperio romano de Oriente.

(Hace 1689 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride más importante de este viernes

El evento más importante destacado es el nacimiento de Arthur Conan Doyle en 1859, ya que es el creador de Sherlock Holmes, un personaje icónico que ha dejado una huella profunda en la literatura y en la cultura popular, estableciendo el arquetipo del detective moderno.