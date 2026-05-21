Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) reportaron utilidades netas por MXN$ 5,658 millones en abril del 2026, lo que representó un crecimiento de 20.3% respecto a los MXN$ 4,702 millones registrados en el mismo mes del 2025, de acuerdo con datos de Consar.

Las cifras reflejaron que las administradoras de mayor tamaño continuaron concentrando las mayores ganancias del sector, impulsadas por su capacidad para absorber costos regulatorios y operativos, permitiéndoles convertir una mayor proporción de sus ingresos por gestión en utilidades netas.

Las más rentables del sector

Entre las Afores con mayores utilidades destacó Afore XXI Banorte, con ganancias por MXN$ 1,073 millones, seguida de Afore SURA, con MXN$ 969 millones, y Afore Banamex, con MXN$ 941 millones.

En contraste, las administradoras con menores utilidades fueron Afore Principal, que reportó MXN$ 87 millones, y Afore Invercap, con MXN$ 119 millones.

El comportamiento del sector evidenció una mayor concentración de rentabilidad entre las administradoras con más activos bajo gestión, en un entorno donde los costos regulatorios y operativos continuaron presionando a las firmas de menor escala.

¿Qué significan las utilidades de las Afores?

Las utilidades de las Afores representan las ganancias netas que obtienen las administradoras después de descontar gastos operativos, regulatorios, administrativos y financieros de los ingresos que reciben principalmente por las comisiones que cobran por administrar el ahorro para el retiro de los trabajadores.

De esta manera, las utilidades permiten medir qué tan rentable es la operación de cada administradora y reflejan su capacidad para manejar costos, atraer cuentas y administrar mayores volúmenes de recursos.

Las Afores de mayor tamaño suelen registrar mayores ganancias debido a economías de escala y una base más amplia de clientes y activos administrados.