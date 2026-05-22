El dólar canadiense cotiza a 12.56 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este viernes, 22 de mayo de 2026.Esta cifra evidencia que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.21%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.57 pesos y un mínimo de 12.57 pesos.

En el mercado del Dólar canadiense, la última semana registró una leve caída de -0.36%, mientras que en el último año la cotización descendió -6.92%, indicando una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el dólar canadiense alternó avances y retrocesos en partes iguales, con un balance prácticamente neutro, aunque cerró con dos jornadas negativas que sugieren debilidad reciente.

Durante los doce meses pasados, el Dólar canadiense ha alcanzado un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 12.5 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana es del 6.10%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable que el 7.59% de su volatilidad anual.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva en relación con los días anteriores, ya que el dato de 2 días consecutivos es de 1. Esto indica que la moneda ha tenido un incremento en su valor en comparación con los días pasados.

En los últimos dos días, el Dólar canadiense ha ganado fuerza y sigue una tendencia ascendente, reflejando posiblemente un fortalecimiento de la economía canadiense o un debilitamiento de otras monedas. Este comportamiento puede ser favorable para los exportadores canadienses.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".