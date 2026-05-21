Cada día del calendario está marcado por acontecimientos importantes que han dejado una huella la historia. Por esa razón, es importante conocer cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 21 de mayo en nuestro país y en el mundo.

Estas son las efemérides del 21 de mayo

1921: Nace en Moscú (URSS), el científico en fusión nuclear y disidente Andrei Sajarov. A partir de 1961 se opondrá a la carrera de armamentos y al sistema político comunista y luchará a favor de los derechos humanos en la Unión Soviética por lo que será mundialmente reconocido y por ello se le concederá el premio Nobel de la Paz en 1975.

(Hace 105 años)

1844: En Laval, Francia, viene al mundo Henri Julien Félix Rousseau, pintor francés, que llegará a ser uno de los máximos representantes del llamado arte naif.

(Hace 182 años)

1799: En Lyme Regis, condado de Dorset (Inglaterra), nace la paleontóloga y coleccionista de fósiles Mary Anning que será conocida por sus múltiples e importantes descubrimientos que realizará en los lechos marinos del período Jurásico en Lyme Regis, su localidad natal. Su trabajo, a principios del siglo XIX, contribuirá decisivamente a engendrar los cambios oportunos en la manera de entender la vida prehistórica y la historia de la Tierra.

(Hace 227 años)

1527: Nace en Valladolid, Felipe II que reinará el Imperio Español de 1556 a 1598. Se dirá que en su Imperio no se pondrá el Sol porque gobernará sobre las coronas de Castilla y Aragón, Navarra, el Rosellón, el Franco Condado, los Países Bajos, Sicilia, Cerdeña, el Milanesado, Nápoles, Orán, Túnez, Portugal y su Imperio afroasiático, toda la América descubierta y Filipinas.

(Hace 499 años)

1471: En Nuremberg (Alemania), nace Alberto Durero, grabador y pintor que introducirá el Renacimiento en el norte de Europa. Los maestros italianos lo consideraran como a un igual y admirarán las dotes creativas de sus grabados.

(Hace 555 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1991: Rajiv Gandhi, primer ministro de la India, es asesinado en un atentado suicida con bomba, por un separatista de la etnia tamil, en el transcurso de un acto electoral en Sriperumbudur, en el Estado de Nadu.

(Hace 35 años)

1920: Venustiano Carranza, presidente de México desde 1917, se enfrenta por la sucesión a sus subordinados, los generales Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón, quienes le acusan de haber traicionado los principios constitucionales. Carranza, presionado, se ve obligado a escapar y pretende llegar hasta el puerto de Veracruz para volver a instalar allí su gobierno. En este día, mientras se interna en la sierra de Puebla tras abandonar el tren que le lleva a Veracruz, resulta asesinado en un rancho en Tlaxcalantongo, al ser traicionado por el general Rodolfo Herrero que permite que unos soldados asesinen al presidente Carranza al grito de "Muera Carranza y Viva Obregón".

(Hace 106 años)

1542: En tierras americanas y a orillas del río Mississippi que acaba de descubrir, muere el explorador y conquistador español Hernando de Soto, con fiebres altas.

(Hace 484 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride más importante de este jueves

El evento más importante es el nacimiento de Andrei Sajarov en 1921, ya que se convirtió en un destacado científico y defensor de los derechos humanos, oponiéndose a la carrera armamentista y al sistema comunista, lo que le valió el Premio Nobel de la Paz en 1975. Su legado perdura en la lucha por la libertad y la justicia en la Unión Soviética.