El euro presenta una cotización de 20.1 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este viernes, 22 de mayo de 2026, cifras que indican que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.12%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.12 pesos y un mínimo de 20.11 pesos.

La cotización del Euro retrocedió -0.23% en la última semana y acumula -7.89% en el último año, evidenciando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró un sesgo bajista: tras cuatro descensos iniciales, tuvo un breve rebote de dos jornadas, luego alternó movimientos y cerró nuevamente a la baja, señalando presión vendedora predominante.

Durante los doce meses pasados, el Euro ha alcanzado un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 20.1 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México,

La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 3.82%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, comparado con la volatilidad anual del 6.13%.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en relación con los días anteriores, ya que el dato de 2 sugiere que ha aumentado su valor durante los últimos días consecutivos. Esta mejora se refleja en un aumento de la confianza en la moneda, lo que puede influir en futuras inversiones.

Sin embargo, es importante monitorear de cerca esta tendencia, ya que cualquier cambio repentino en el mercado podría afectar su estabilidad. A largo plazo, la sostenibilidad de esta tendencia dependerá de factores económicos globales y locales que puedan influir en el tipo de cambio.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Cómo y dónde vender euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última variante ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite efectuar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.