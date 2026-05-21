La pensión de viudez del IMSS representa un ingreso crucial para aquellos que dependen financieramente del asegurado fallecido. Este beneficio, que se ajusta anualmente según el índice de inflación, busca asegurar un soporte económico constante a lo largo del tiempo, particularmente en el comienzo del año 2026.

No obstante, existe una condicionante particular que podría resultar en la pérdida automática de este derecho. Aunque se concede la pensión de manera vitalicia, el Instituto especifica de forma clara que puede ser revocada si la persona beneficiaria se vuelve a casar o inicia un nuevo concubinato .

¿Cuál es el monto de la pensión por viudez?

El cálculo de la pensión de viudez se rige por una normativa clara: representa el 90% de la pensión que el trabajador percibía o que le habría correspondido en caso de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada. Aunque el porcentaje se mantiene constante, la base de cálculo varía de acuerdo al régimen bajo el cual aportó la persona fallecida .

El porcentaje mencionado se mantiene sin alteraciones, garantizando así un nivel de seguridad financiera para los beneficiarios, mientras que la base de cálculo fluctúa dependiendo del sistema al que estuvo afiliado el trabajador en cuestión.

Dos regímenes contrapuestos

El IMSS gestiona dos marcos normativos distintos para determinar el monto. La Ley 73 es aplicable a aquellos que iniciaron su cotización antes del 1 de julio de 1997, mientras que la Ley 97 se aplica a quienes comenzaron a cotizar a partir de dicha fecha.

El proceso de cálculo puede resumirse en dos etapas:

En primer lugar, se establece la pensión base del trabajador fallecido, correspondiente al monto mensual que recibía o que habría recibido.

Posteriormente, se aplica el 90%, multiplicando la pensión base por 0.90. Por ejemplo, si al trabajador le correspondían 10,000 pesos mensuales, la pensión de viudez sería de 9,000 pesos al mes.

Requisitos para solicitar la pensión por viudez del IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) establece ciertas condiciones para la solicitud de la pensión de viudez, siendo estas de vital importancia para su aprobación.

Los solicitantes deben haber estado casados al menos seis meses antes del fallecimiento de la persona asegurada.

Es necesario tener hijas o hijos en común .

En caso de concubinato, se requiere acreditar legalmente la relación a través de la demostración de una convivencia continua y estable.

La pensión no permanece congelada. Cada año, el IMSS actualiza los montos con base en la inflación (INPC). Para quienes ya recibían pensión antes de 2026, el ajuste suele reflejarse a inicios del año. Si la inflación anual fuera, por ejemplo, de 3.68%, el monto se incrementa con ese mismo porcentaje para conservar el poder de compra.

Es fundamental que las beneficiarias conozcan esta normativa para evitar sorpresas. El carácter vitalicio de la pensión está condicionado a no contraer matrimonio nuevamente ni establecer una nueva relación de concubinato legalmente reconocida.