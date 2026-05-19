Evocar los instantes memorables de la historia es una manera de preservar su vigencia a pesar del transcurso de los años. Por esa razón, resulta fundamental estar al tanto de cuáles fueron los sucesos que marcaron el calendario el 19 de mayo .

Estas son las efemérides del 19 de mayo

1925: Nace en Omaha (EE.UU.) Malcolm X, que infundirá conceptos de orgullo racial y nacionalismo negro. Tras su asesinato en febrero de 1965, se pondrá a la venta su autobiografía, convirtiéndole en un héroe ideológico con gran influencia.

(Hace 101 años)

1890: En la aldea de Kim Lien, actual Vietnam, nace Ho Chi Minh, fundador de la nación vietnamita, que desde muy joven se propondrá luchar por la independencia de Vietnam. Fundará un partido y una organización popular militar que bajo su dirección se enfrentarán al poderoso ejército colonial francés. En 1954, tras nueve años de guerra contra los franceses, logrará la independencia y será proclamado primer Presidente de la República Democrática de Vietnam.

(Hace 136 años)

1593: En la ciudad de Amberes, actual Holanda, nace Jacobo Jordaens, pintor de luminoso pincel cuyas obras llegarán a interesar al mismísimo Pedro Pablo Rubens, que lo empleará como ayudante a la vez que ejercerá una fuerte influencia sobre su pintura. Será pintor destacado del barroco del norte europeo.

(Hace 433 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1994: Muere en Nueva York (EE.UU.), la ex primera dama norteamericana Jacqueline Kennedy Onassis.

(Hace 32 años)

1935: Fallece en accidente de moto en el Reino Unido, el británico Thomas Edward Lawrence, más conocido en todo el mundo como Lawrence de Arabia, oficial de la inteligencia británica que fue destinado a El Cairo y a La Meca. Los árabes lo adoptaron como líder estratégico y se convirtió en oficial de contacto cuando se levantaron contra el Imperio Turco. Lawrence luchó siempre por la independencia de la nación árabe.

(Hace 91 años)

1895: José Martí, poeta cubano y combatiente, general mayor del ejército de liberación, resulta muerto a los 42 años en una emboscada por soldados españoles en Dos Ríos (Cuba). Su prematura desaparición lo convertirá en mártir de la lucha independentista cubana contra el dominio español.

(Hace 131 años)

1825: Fallece en París (Francia) Claude Henri de Rouvroy, conde de Saint Simon, filósofo y reformador social. Según sus teorías, la política debería ser la ciencia que desarrollase la producción, base de la sociedad y única solución al problema social.

(Hace 201 años)

1536: Tras ser condenada de traición y adulterio, Ana Bolena, segunda esposa de Enrique VIII de Inglaterra es ejecutada por decapitación en la Torre de Londres.

(Hace 490 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride más importante de este martes

El evento más importante es el nacimiento de Malcolm X en 1925, ya que su vida y legado promovieron el orgullo racial y el nacionalismo negro, convirtiéndolo en un héroe ideológico tras su asesinato en 1965 y su autobiografía, que inspira a generaciones en la lucha por los derechos civiles.