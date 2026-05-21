La Cartilla Militar volverá a ser un requisito clave para miles de jóvenes en México durante 2026. Aunque no será obligatoria para todas las escuelas del país , sí podrá definir el ingreso a determinadas instituciones educativas vinculadas con las Fuerzas Armadas.

De esta manera, estudiantes y aspirantes deberán prestar atención a los trámites que exige la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), especialmente quienes planeen ingresar a escuelas militares o de seguridad.

Cartilla Militar 2026: las escuelas que la pedirán para estudiar

La Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con un Sistema Educativo Militar integrado por instituciones de nivel medio superior y superior, donde los jóvenes pueden realizar su formación académica y profesional.

Según la Convocatoria de Admisión 2026 de la Universidad del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, los hombres mayores de 18 años deberán presentar la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional como parte de los requisitos obligatorios para ingresar.

Este requisito aplica únicamente para ciertas instituciones y carreras vinculadas al ámbito militar y de seguridad, por lo que no afecta al sistema educativo general.

Entre las escuelas que forman parte de este sistema se encuentran academias militares, colegios de formación de oficiales y planteles especializados dependientes de la Sedena.

La Cartilla Militar será obligatoria para hombres mayores de 18 años que quieran ingresar a escuelas del Sistema Educativo Militar en 2026.

Servicio Militar y Cartilla Militar: quiénes deben tramitarla

En México, el Servicio Militar Nacional es obligatorio para los hombres mayores de 18 años . Una vez cumplido el proceso correspondiente, los ciudadanos obtienen la Cartilla Militar, documento que puede ser solicitado para distintos trámites oficiales y procesos de admisión. Las mujeres también pueden participar, aunque de manera voluntaria.