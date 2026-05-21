En México, muchos trabajadores se cuestionan sobre el destino del ahorro acumulado en su Subcuenta de Vivienda si optan por no solicitar un crédito. El Infonavit ha puntualizado que estos recursos no se pierden , aunque su recuperación está condicionada a normativas rigurosas que deben ser comprendidas por los derechohabientes.

El dinero, constituido por las aportaciones patronales que representan el 5% del salario, tiene como objetivo primordial la adquisición de vivienda. Sin embargo, el instituto permite la restitución de este capital bajo condiciones específicas que aseguran que el ahorro sea transferido a su legítimo titular.

Atención trabajadores | El Infonavit confirmó que devolverá dinero acumulado a quienes nunca hayan comprado una casa (foto: archivo).

¿En qué casos puedes retirar tu ahorro del Infonavit?

Un segundo escenario se presenta cuando un trabajador deja de cotizar por un largo periodo y alcanza la edad de retiro sin derecho a una pensión formal. En este caso, es posible acreditar el fin de la vida laboral para recuperar los fondos, aunque el proceso administrativo suele ser más detallado.

La situación más común para solicitar la devolución ocurre al momento de la jubilación o pensión. Si el trabajador cumple con los requisitos del IMSS o ISSSTE y nunca utilizó su crédito, puede reclamar el saldo total de su subcuenta como un complemento para su retiro.

Mitos y restricciones del uso del efectivo

Es esencial comprender que el Infonavit no tiene contemplados retiros parciales en casos de desempleo o emergencias económicas, a diferencia de las Afores. Mientras el empleado mantenga su cotización activa, los fondos permanecen intocados y únicamente se pueden destinar a fines habitacionales.

Expertos alertan sobre fraudulentas promesas presentes en redes sociales, que ofrecen la posibilidad de “sacar el dinero en efectivo” de manera anticipada. El instituto enfatiza que no hay gestores legales autorizados para liberar estos recursos antes de los plazos establecidos por la normativa, sugiriendo que se eviten cualquier tipo de intermediarios.

Existen productos financieros que permiten la utilización de los fondos para remodelaciones o el pago de hipotecas previas; sin embargo, el control del uso del capital continúa en manos de la institución. En síntesis, el ahorro solo es recuperable al finalizar el ciclo laboral, actuando como un seguro financiero para el futuro.

Cómo solicitar la devolución del saldo de la Subcuenta de Vivienda

Para dar inicio a este procedimiento, es fundamental haber concluido el trámite de jubilación ante el IMSS y poseer el dictamen correspondiente. A partir de este momento, se debe proceder de la siguiente manera:

Una vez que cuente con el dictamen, se deberá iniciar el proceso administrativo necesario.

Es esencial verificar que todos los documentos requeridos estén en orden.

Finalmente, se recomienda seguir las instrucciones proporcionadas por la institución correspondiente.

Identificación oficial: Contar con el INE o pasaporte vigente, así como el CURP disponible.

Firma Electrónica (e.firma) vigente: Mantenerse al corriente con el SAT, dado que es requisito para validar la identidad de manera digital.

Resolución de pensión: Disponer del documento original emitido por el IMSS (o ISSSTE, conforme corresponda).

CLABE Interbancaria: Tener una cuenta bancaria a nombre del titular y proporcionar la CLABE para realizar la transferencia de los fondos.