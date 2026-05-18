Cada jornada del almanaque es distinguible por sucesos significativos que han dejado una marca en la historia. Por ello, es imprescindible rememorar cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 18 de mayo. 1920: Nace en Wadowice (Polonia) el Papa Juan Pablo II, durante su pontificado (1978-2005) viajará mucho y desempeñará un papel clave en la disolución de la Unión Soviética (1991). (Hace 106 años) 1895: En el municipio de Niquinohomo, Nicaragua, nace Augusto César Sandino, que será patriota y revolucionario nicaragüense, líder de la resistencia contra el ejército de ocupación estadounidense en su país. (Hace 131 años) 1872: En Trellech, Gales (Reino Unido), nace el matématico, pacifista y escritor británico Bertrand Russell, premio Nobel de Literatura en 1950 por su pensamiento e ideales humanitarios. (Hace 154 años) 1850: En Camden Town (Reino Unido), nace Oliver Heaviside, físico británico que demostrará la existencia de la ionosfera, usada para reflejar las ondas de radio. (Hace 176 años) 1911: Muere en Viena (Austria) Gustav Mahler, compositor y director de orquesta austríaco, cuya obra supone la cumbre máxima de la sinfonía romántica. (Hace 115 años) 1781: Tras intentar y no lograrlo, descuartizar vivo atando cada una de sus extremidades a sendos caballos, se decapita públicamente en Cuzco (Perú) a "Túpac Amaru", instigador de la rebelión indígena en el país. Los peruanos lo considerarán un caudillo preindependentista. (Hace 245 años) 1291: Fallece a los 27 años de edad en la ciudad de Barcelona (España), Alfonso III de Aragón, apodado el Liberal o el Franco. (Hace 735 años) El evento más importante destacado es el nacimiento del Papa Juan Pablo II en 1920, ya que durante su pontificado, desempeñó un papel fundamental en la disolución de la Unión Soviética, impactando significativamente la política global y el curso de la historia en el siglo XX.