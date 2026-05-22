El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante la Cumbre de Negocios México-UE.

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La firma de la modernización del Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea con México (TLCUEM) es un mensaje de optimismo sobre el futuro para el país y el viejo continente, aseguró Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía (SE).

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante la Cumbre de Negocios México-UE. Cortesía Secretaría de Economía

Durante la Cumbre Empresarial México-Unión Europea, el funcionario aseguró que la nueva versión del acuerdo facilitará todavía más la inversión, el flujo comercial y la presencia de las empresas en ambas partes.

“Pensamos que vamos a tener en los próximos años un cambio muy grande en la economía del mundo y la nuestra también, de nuestros países, por el impacto de la inteligencia artificial, la digitalización. Son cambios inmensos en la economía, los servicios financieros, todo va a cambiar”, aseguró.

En este sentido, Ebrard Casaubón comentó que es un buen momento para que el acuerdo evolucione y no se limite a la materia comercial, sino que tiene un campo más amplio como el acuerdo global y el acuerdo interino de carácter comercial.

“Es decir, estamos en la voluntad de trabajar juntos en estos grandes cambios para que tengan los mejores resultados posibles”, comentó.

Las negociaciones para modernizar el acuerdo concluyeron en enero de 2025, con mejoras en áreas políticas, comercio e inversión, así como en la cooperación bilateral.

Entre los principales cambios destaca la eliminación de casi todos los aranceles para las importaciones de la UE, lo que permitirá a los productores de ese bloque ser más competitivos en el mercado mexicano y exportar más.

El acuerdo también eliminó barreras técnicas innecesarias al intercambio de bienes y servicios, así como el fortalecimiento de la asociación estratégica entre las partes mediante el incremento de la cooperación en áreas que incluyen seguridad, justicia, desarrollo sostenible, cambio climático, transformación digital y derechos humanos.

Tamaño del socio

De acuerdo con datos del Consejo Europeo, la Unión Europea, integrada por 27 países del Viejo Continente, es el tercer socio comercial más grande de México, después de China y Estados Unidos.

El año pasado, el intercambio comercial entre ambas partes rebasó MXN $1.74 billones y acumuló un crecimiento de 75% en la última década.

Por su parte, la UE es el segundo inversionista extranjero más grande para el país, solo detrás de Estados Unidos.