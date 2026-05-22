La llegada de la primera onda tropical de la temporada pone en alerta a más de 20 estados en México, con un “tormenton” que no se veía desde hace tiempo: tormentas eléctricas, granizo, vientos que superan los 70 km/h y la posibilidad real de tornados en el norte del país.

Las autoridades ya encendieron las alarmas, y hay zonas donde el peligro es mayor.

La primera onda tropical de la temporada ya está aquí y trae una tormenta histórica

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que la onda tropical número 1 avanza sobre el sureste y se potencia al combinarse con canales de baja presión, una línea seca y la corriente en chorro subtropical. El resultado es una bomba de tiempo atmosférica que afectará al norte, centro y sur del territorio nacional durante los próximos días.

Este tipo de sistema, que se desplaza de este a oeste sobre los trópicos, es el responsable de desencadenar lluvias torrenciales, encharcamientos, deslaves y crecidas de ríos. Pero en esta ocasión, la combinación con otros fenómenos atmosféricos eleva considerablemente el riesgo. Los estados de Chiapas y Oaxaca, en el sur, así como Nuevo León y Tamaulipas, en el norte, son los que enfrentarán las precipitaciones más intensas.

La primera onda tropical ya impacta al país y amenaza con desatar un “tormentón” histórico en varias regiones. Fuente: ChatGPT

Tornados, granizo y vientos de 70 km/h: el norte del país en máxima alerta

El panorama más preocupante se concentra en el noreste de México. La interacción entre la onda tropical y la inestabilidad generada por la línea seca podría desencadenar fenómenos extremos que van más allá de la lluvia común. El SMN advierte sobre la posible formación de torbellinos y tornados, además de tolvaneras y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Las tormentas con caída de granizo también se esperan en regiones del centro y sur del país. En tanto, estados como Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Durango y Chihuahua vivirán chubascos y tormentas que podrían sorprender durante las horas de la tarde.

El fin de semana no trae alivio: estas zonas seguirán bajo lluvia intensa

Lejos de amainar, el sistema continuará su avance con lluvias que podrían ser incluso más intensas en varias entidades. Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí son las zonas que enfrentarán el mayor riesgo con lluvias intensas, mientras que Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Chiapas seguirán bajo alertas por precipitaciones muy fuertes.

La capital del país tampoco quedará a salvo: el Valle de México tendrá tormentas vespertinas con actividad eléctrica, posible granizo y riesgo de encharcamientos.