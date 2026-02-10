Cada jornada del almanaque es distinguible por sucesos significativos que han dejado una marca en la historia. Por ello, es imprescindible rememorar cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 10 de febrero. 1898: Nace en Ausburgo (Alemania) Bertolt Brecht, dramaturgo y poeta alemán, uno de los más influyentes del siglo XX, creador del llamado Teatro épico que siempre busca la reflexión del espectador. (Hace 128 años) 1890: Nace en Rusia el escritor Boris Pasternak, ganador del premio Nobel de Literatura en 1959, gracias a su obra "Doctor Zhivago", más tarde llevada con gran éxito al cine. (Hace 136 años) 1767: En la ciudad de Sevilla (España), viene al mundo Luis Daoíz y Torres, que será militar español que destacará por su participación en el levantamiento del 2 de mayo de la Guerra de la Independencia española contra los franceses. (Hace 259 años) 1891: Fallece, por una complicación gripal, en Estocolmo (Suecia), donde era profesora de Ciencias Exactas, Sofía Vasilyevna Kovalevskaya, matemática rusa y una de las primeras mujeres que tuvo acceso a estudios universitarios, considerada una de las más grandes matemáticas anteriores al siglo XX. (Hace 135 años) 1837: En San Petersburgo, Rusia, a los 37 años edad, muere el escritor Alexander Pushkin herido de muerte en un duelo mantenido con el militar francés Georges d'Anthés, por la actitud provocadora de éste hacia su esposa. (Hace 189 años) 1755: Muere en París, Ciudad de la Luz, Monstesquieu, escritor francés y teórico oficial del racionalismo, conocido por "El espíritu de las leyes", entre otras obras. (Hace 271 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de Bertolt Brecht en 1898, ya que su influencia en el teatro del siglo XX y la creación del Teatro épico han dejado una huella perdurable en la forma en que se concibe y se presenta el arte dramático, promoviendo la reflexión crítica del espectador.