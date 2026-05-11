Cada día del calendario está marcado por acontecimientos importantes que han dejado una huella la historia. Por esa razón, es importante conocer cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 11 de mayo en nuestro país y en el mundo. 1904: Nace en Figueres (España) el artista español Salvador Dalí, destacado pintor surrealista de mundos soñados, donde los objetos se yuxtaponen o deforman en una extraña, torturada e irracional manera de plasmarlos imaginativamente sobre el lienzo. (Hace 122 años) 1894: Nace en Pittsburgh, Estados Unidos, Martha Graham, bailarina y coreógrafa que será considerada como una de las pioneras más influyentes de la danza moderna. Su arte se podrá comparar a lo aportado por Stravinsky a la música, Picasso a las artes visuales o Frank Lloyd Wright a la arquitectura. Ideará un nuevo lenguaje de movimiento que utilizará para mostrar la pasión, la rabia y el éxtasis comunes a las experiencias humanas. (Hace 132 años) 1720: En la localidad de Bodenwerder, actual Alemania, nace el Barón de Münchhausen, que ingresará en el ejército ruso en calidad de mercenario hasta 1750, donde tomará parte en dos campañas militares contra los turcos. A su regreso a casa, narrará algunas historias asombrosas e increíbles sobre sus aventuras que serán recopiladas y publicadas por un autor anónimo en 1781. (Hace 306 años) 483: En la pequeña aldea de Tauresina (en la península Balcánica, actual República de Macedonia), nace Justiniano I, emperador del Imperio Romano de Oriente, que destacará especialmente por su reforma y compilación de leyes y por la gran expansión militar que tendrá su imperio durante su reinado, con el propósito de tratar de restaurar el Imperio romano, por lo que pasará a la historia como "El último emperador romano". En la Iglesia Ortodoxa es venerado como santo el día 14 de noviembre. (Hace 1543 años) 1981: Muere en Miami (EE.UU.) Robert Nesta Marley, más conocido como Bob Marley, músico y compositor jamaicano de reggae y miembro del movimiento Rastafari. (Hace 45 años) 1927: En Boulogne-sur-Seine, Francia, fallece el pintor español Juan Gris, considerado uno de los maestros del cubismo. (Hace 99 años) El evento más importante es el nacimiento de Salvador Dalí en 1904, ya que su legado como destacado pintor surrealista transformó la percepción del arte, introduciendo mundos oníricos donde la deformación y yuxtaposición de objetos desafían la lógica, estableciendo un nuevo paradigma creativo.