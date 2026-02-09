China ha logrado un avance notable en la revolución del transporte ferroviario con la introducción de sus prototipos CR450, un innovador tren bala que tiene el potencial de redefinir los estándares de velocidad en las vías. Con una velocidad de prueba que alcanza los 450 kilómetros por hora y una velocidad operativa proyectada de 400 km/h, este nuevo desarrollo tecnológico podría posicionarse como el tren comercial más veloz del planeta, superando a los reconocidos trenes de alta velocidad japoneses. El tren CR450 representa un salto significativo respecto a su predecesor, el CR400 Fuxing, que actualmente opera a 350 km/h, detalla la agencia china Xinhua. Los nuevos prototipos, presentados en Beijing, vienen en dos modelos: el CR450AF y el CR450BF, cada uno compuesto por ocho vagones, cuatro de ellos con motor y cuatro sin motor, de acuerdo con CRRC Corporation Limited (CRRC), el principal fabricante de trenes de China. Estos vehículos ferroviarios de alta velocidad se distinguen por incorporar un moderno sistema de propulsión de imanes permanentes, el cual está dotado de refrigeración por agua, así como por contar con un sistema de bogies de gran estabilidad y alta fiabilidad. El modelo CR450 incorpora una nueva configuración de cerramiento del bogie diseñada para reducir al máximo la resistencia aerodinámica a velocidades elevadas. Esto se complementa con una parte frontal aerodinámica y perfilada que ofrece una baja resistencia, un parabrisas también optimizado aerodinámicamente y el uso de materiales de peso ligero. En comparación con sus predecesores, la resistencia operativa general del CR450 se reducirá en 22 por ciento y su peso disminuirá en 10 por ciento, precisó el Grupo Estatal de Ferrocarriles de China. Se han integrado métodos punteros para la disminución del ruido en distintas zonas y rangos de frecuencia. Como resultado, el ruido dentro de la cabina se reduce en 2 decibelios y el espacio destinado a los pasajeros se ve aumentado en un 4% respecto a las versiones anteriores. Las formaciones vienen equipadas implementado una tecnología de detección “más allá del horizonte”. con un sofisticado sistema de frenado de urgencia de varios niveles y disponen de más de 4.000 sensores para efectuar la monitorización en tiempo real de los componentes esenciales. Esto abarca: Además, para mejorar la identificación de escenarios de emergencia, CRRC explicó que se ha Comparativa Global de Trenes de Alta Velocidad El CR450 se distingue de manera notable en relación con otros trenes de alta velocidad que operan a nivel internacional: China no solo se distingue por su velocidad, sino también por su infraestructura ferroviaria. Con cerca de 47.000 kilómetros de vías de alta velocidad, el país asiático posee la red más extensa a nivel mundial. Este liderazgo se refleja en proyectos internacionales exitosos como: