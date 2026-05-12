Evocar los instantes memorables de la historia es una manera de preservar su vigencia a pesar del transcurso de los años. Por esa razón, resulta fundamental estar al tanto de cuáles fueron los sucesos que marcaron el calendario el 12 de mayo. 1910: Nace en El Cairo (Egipto, entonces parte del Imperio Británico) Dorothy Mary Crowfoot Hodgkin, doctora en química, pionera en la lucha por la integración de la mujer en la investigación científica, profesora universitaria inglesa y premio Nobel de Química en 1964 por sus estudios sobre la difracción de rayos X para aplicarla en la búsqueda de la estructura tridimensional exacta de las moléculas orgánicas complejas, convirtiéndose en la tercera mujer en recibir este preciado galardón. (Hace 116 años) 1895: En Madanapalle, Andhra Pradesh (India), nace Jiddu Krishnamurti, reconocido escritor y orador en materia filosófica y espiritual que potenciará la enseñanza basada en la interiorización personal y en la convivencia, incluyendo una revolución psicológica, con el fin de lograr un cambio positivo en la sociedad global. A partir de 1929 viajará por el mundo dando conferencias sobre el dominio de la mente humana para liberar a los hombres de cualquier limitación y temor, de los problemas de vivir en una sociedad moderna, con su violencia y corrupción y buscar la seguridad y felicidad individuales. En 1984 recibirá la Medalla de la Paz de la ONU. (Hace 131 años) 1845: En Pamiers, Francia, nace Gabriel Fauré, compositor y pianista francés. (Hace 181 años) 1820: Nace en Florencia (actual Italia) la enfermera inglesa Florence Nightingale, pionera en la práctica de la enfermería, cuyos trabajos destinados a incrementar la higiene en los hospitales salvarán miles de vidas. (Hace 206 años) 1707: En la ciudad de Murcia, España, nace el escultor barroco imaginero Francisco Salzillo. Debido a la gran calidad y virtuosismo de su obra, será muy respetado y hará numerosas tallas en madera para las iglesias y conventos de Murcia y de otras provincias limítrofes como Alicante, Albacete y Almería. (Hace 319 años) 1496: En Lindholmen (Suecia), nace Gustavo I Vasa, Rey de Suecia (1523-1560) y fundador de la dinastía Vasa. Durante su reinado, adoptará el luteranismo como religión oficial y convertirá a Suecia en una gran potencia. Impulsará el desarrollo agrícola, industrial y comercial. (Hace 530 años) 1921: Muere en Madrid (España) Emilia Pardo Bazán, novelista, periodista, ensayista y crítica española introductora del naturalismo en España. Su obra más conocida "Los pazos de Ulloa" fue publicada en 1886. (Hace 105 años) El evento más importante es el nacimiento de Dorothy Mary Crowfoot Hodgkin en 1910, ya que fue una pionera en la integración de la mujer en la ciencia y su trabajo en la difracción de rayos X le valió el premio Nobel de Química en 1964, convirtiéndola en la tercera mujer en recibir este reconocimiento. Su legado ha tenido un impacto significativo en la investigación química y en la promoción de la igualdad de género en la ciencia.