Cada jornada del almanaque es distinguible por sucesos significativos que han dejado una marca en la historia. Por ello, es imprescindible rememorar cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 13 de mayo. 1888: En Ostebro, Dinamarca, nace Inge Lehmann que será una importante sismóloga que desmontará la teoría de la Tierra hueca y que deducirá que el núcleo de la Tierra se halla dividido en dos partes: una esfera interna sólida y una parte externa que la envuelve de consistencia líquida. Éste gran hallazgo demostrará que nuestro planeta no es una esfera maciza e inactiva, sino todo lo contrario. (Hace 138 años) 1882: Nace en Argentil sur Seine (Francia) el pintor francés Georges Braque, que revolucionará el mundo del arte mediante la creación, con Pablo Picasso, del cubismo. En 1961 se convertirá en el primer pintor vivo que expondrá su obra en el Museo del Louvre. (Hace 144 años) 1840: En la localidad francesa de Nimes, nace Alphonse Daudet, escritor francés, autor de "Cartas desde mi molino". (Hace 186 años) 2025: En Montevideo, Uruguay, fallece de cáncer el expresidente Pepe Mujica, exguerrillero y símbolo de la izquierda latinoamericana y mundial. Pasó 10 años confinado por la dictadura militar en un pozo de poco más de un metro cuadrado. Su carisma, austeridad y sencillez fascinaron al mundo. (Hace 1 año) 1930: Muere en Polhogda (Noruega), Fridtjof Nansen, explorador noruego precursor de la primera expedición polar noruega. También fue el creador e ideólogo del "Pasaporte Nansen", que permitió la repatriación de 450.000 prisioneros de la I Guerra Mundial de 26 países. Por esta acción recibió el premio Nobel de la Paz de 1922. (Hace 96 años) 1863: En Madagascar, el rey cristiano Radama II es apresado y estrangulado en el transcurso de una rebelión de la aristocracia "hova", que entroniza a la reina Rasoherina, también de su misma etnia. (Hace 163 años) 1619: Por orden de Mauricio de Nassau y tras un juicio claramente injusto, es decapitado en La Haya (Holanda) Jan van Oldenbarnevelt, político holandés y uno de los principales líderes de la resistencia frente a la dominación española de los Países Bajos. (Hace 407 años) El evento más importante es el nacimiento de Inge Lehmann en 1888, ya que sus investigaciones desafiaron la teoría de la Tierra hueca y revelaron la estructura interna del planeta, demostrando que la Tierra tiene un núcleo dividido en una parte sólida y otra líquida, lo que transformó nuestra comprensión del planeta.