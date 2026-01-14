La Secretaría de Educación Pública, SEP, confirmó los lineamientos oficiales para las preinscripciones e inscripciones al ciclo escolar 2026-2027 en escuelas públicas de educación básica, un proceso que volverá a realizarse de forma anticipada y centralizada a través del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución, SAID,.

La SEP reiteró en su comunicación por X y reforzó en su sitio web, que el objetivo principal es garantizar el acceso equitativo a la educación, evitar filas presenciales y asegurar que ningún niño, niña o adolescente se quede sin lugar, incluyendo a familias en situación de movilidad o migración.

La SEP subrayó que todos los trámites son completamente gratuitos y que existen canales oficiales de atención para resolver dudas relacionadas con preescolar, primaria, secundaria, educación especial y otros servicios educativos.

Requisitos generales para el ciclo escolar 2026-2027

Para el próximo ciclo escolar, la SEP mantendrá requisitos básicos que deberán cumplir madres, padres o tutores al momento de realizar la preinscripción o inscripción de sus hijos en escuelas públicas.

Entre los principales requisitos se encuentran:

CURP del alumno o alumna

Acta de nacimiento

Identificación oficial del padre, madre o tutor

Comprobante de domicilio

Selección de escuelas dentro del sistema SAID

La Secretaría de Educación Pública aclaró que estos documentos serán solicitados de manera digital en la mayoría de los casos, con el fin de agilizar el proceso y reducir trámites presenciales innecesarios.

SEP

Adiós inscripciones escolares tradicionales: así cambian para 2026

Con la implementación del SAID, la SEP marca un cambio definitivo en la forma tradicional de inscribir a los estudiantes, dejando atrás las largas filas y los trámites presenciales que caracterizaban años anteriores.

A partir de 2026, el proceso será principalmente anticipado y en línea, permitiendo una mejor distribución de los espacios escolares y mayor transparencia en la asignación de lugares, de acuerdo con la disponibilidad de cada plantel

Este nuevo modelo también busca priorizar la cercanía del domicilio y atender de manera más eficiente a comunidades vulnerables, reforzando el mensaje institucional de que “nadie se quede afuera”.

Dónde pedir informes y resolver dudas

La SEP habilitó correos electrónicos y teléfonos específicos para cada nivel educativo, con el fin de atender dudas sobre preinscripciones, inscripciones y casos especiales como educación inclusiva o migración.

Preinscripciones CDMX: preinscripcionescdmx@aefcm.gob.mx

Educación Preescolar: controlescolar.prees@aefcm.gob.mx

Educación Primaria: inscripcionescsepri@aefcm.gob.mx

Educación Secundaria: cses.evalservicio@aefcm.gob.mx

Buzón Escolar SEP: buzesco@nube.sep.gob.mx

El Gobierno de México recomendó a las familias utilizar únicamente estos medios oficiales para evitar fraudes y mantenerse informadas sobre fechas clave y procedimientos del ciclo escolar 2026-2027.