El calendario laboral de 2026 confirma que el primer fin de semana largo llegará el lunes 2 de febrero, cuando la Ley Federal del Trabajo establece como día de descanso obligatorio el primer lunes de febrero en conmemoración del Día de la Constitución.

Este primer puente del año representa una oportunidad para que millones de mexicanos planeen escapadas cortas o simplemente disfruten de un respiro después del retorno a la rutina laboral y escolar. El descanso de tres días, que abarca del sábado 31 de enero al lunes 2 de febrero, permitirá reactivar el turismo interno tras la temporada vacacional de fin de año.

Por qué es feriado el 2 de febrero

La fecha conmemora la promulgación de la Constitución de México el 5 de febrero de 1917, un hito fundamental en la transformación del país que introdujo innovaciones como los derechos laborales y la reforma agraria, colocándola a la vanguardia en materia de derechos sociales.

A lo largo de las décadas, el documento constitucional ha sido objeto de numerosas reformas para adaptarse a los cambios en la sociedad mexicana, demostrando su vigencia y capacidad de evolución.

Siete días de descanso oficial en 2026: todos los feriados del año

El Gobierno federal confirmó a través del calendario oficial los días de descanso obligatorio para todos los trabajadores en 2026, comenzando con el jueves 1 de enero por Año Nuevo. Después del puente de febrero, los siguientes descansos incluyen:

El lunes 16 de marzo por el Natalicio de Benito Juárez, cuya fecha oficial es el 21 de marzo pero se traslada al lunes para generar un fin de semana largo.

El viernes 1 de mayo , Día del Trabajo, formará un puente natural al coincidir con el fin de semana

El miércoles 16 de septiembre se celebrará el Día de la Independencia de México en medio de la semana laboral.

El lunes 16 de noviembre será descanso por el Día de la Revolución Mexicana, aunque su fecha oficial es el 20 de noviembre.

El año cerrará con el viernes 25 de diciembre por Navidad, generando otro fin de semana largo.

Este esquema de recorrimiento de fechas a lunes fue introducido en 2006, cuando se reformó la Ley Federal del Trabajo con el objetivo de evitar interrupciones a mitad de semana y reducir el ausentismo laboral. La estrategia busca equilibrar la productividad con el bienestar de los trabajadores y el impulso al turismo interno, según establece la legislación vigente.

¿Habrá más feriados adicionales para estudiantes?

Además de los siete días feriados oficiales, los estudiantes de educación básica contarán con descansos adicionales como:

el martes 5 de mayo por el Aniversario de la Batalla de Puebla

el viernes 15 de mayo por el Día del Maestro.

A su vez, el receso de Semana Santa abarcará del 30 de marzo al 10 de abril, siendo uno de los periodos más largos sin actividades escolares en el calendario.

Confirman calendario de feriados para el 2026.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) también contempla suspensiones de clases el último viernes de cada mes debido a las sesiones del Consejo Técnico Escolar. Estas fechas incluyen el 30 de enero, 27 de febrero, 27 de marzo, 29 de mayo y 26 de junio , permitiendo a maestros y directivos realizar evaluaciones y planificaciones pedagógicas.

Mientras que las vacaciones de verano cerrarán el ciclo escolar 2025-2026 del 18 al 31 de julio. Conocer con anticipación el calendario de días festivos y periodos de descanso permite a trabajadores, estudiantes y familias planificar mejor sus actividades, viajes y tiempos de recuperación.

Oportunidad para el sector turístico

El primer puente del año representa una oportunidad clave para el sector turístico nacional, que busca reactivar la movilidad después del periodo vacacional de fin de año. Los destinos de playa, pueblos mágicos y ciudades coloniales se preparan para recibir a visitantes que buscan escapadas de dos o tres días sin comprometer demasiado tiempo laboral.

¿Ya conoces los días de descanso obligatorio que establece la #LFT para 2026? ¡Infórmate!



Si trabajas en estas fechas 🗓️, tienes derecho a recibir tu salario del día + el doble.



En caso de que tu empleador no te pague lo justo, contacta a la @PROFEDET al 📞079. pic.twitter.com/5C7A5tnPQQ — STPS México (@STPS_mx) January 1, 2026

La Organización Internacional del Trabajo señala que los días de descanso regulados contribuyen a mejorar la salud física y mental de la fuerza laboral, además de favorecer la planeación económica y social. En México, este sistema de puentes ha demostrado ser efectivo para distribuir el descanso a lo largo del año y permitir que las familias organicen actividades recreativas sin afectar significativamente la productividad.

Los hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios turísticos anticipan ocupaciones moderadas para este primer fin de semana largo, considerando que muchas familias aún están recuperándose económicamente de los gastos decembrinos. Sin embargo, la expectativa es que los destinos cercanos y las opciones de turismo regional registren una actividad importante.