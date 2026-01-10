El Gobierno de México, en comunión con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Comisión Federal de Electricidad, CFE, y la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, lanzó una advertencia clara para el sector agrícola: quienes no regularicen a tiempo su situación administrativa podrían perder un apoyo económico clave. La decisión impactará directamente en los costos de producción a partir del próximo año.

Aunque se otorgó una ampliación excepcional, las autoridades del Gobierno como la CFE y la CONAGUA insisten en que el reloj ya está corriendo. El beneficio o subsidio económico a la electricidad se mantendrá solo para quienes cumplan con un trámite específico antes de la fecha límite establecida.

Subsidios

¿Qué trámite deben realizar los productores?

La Secretaría de Agricultura, la CFE y la Conagua informaron que se amplió hasta el 28 de abril de 2026 el periodo de inscripción y reinscripción al Programa Especial de Energía para el Campo, PEUA, indispensable para conservar el subsidio eléctrico.

Este programa permite acceder a una cuota energética preferencial para el bombeo de agua de riego agrícola. Sin este registro vigente, a partir del 1 de enero de 2026 se aplicará automáticamente la tarifa de uso general, con costos más elevados.

“El objetivo es incentivar la regularización de las y los productores del país y garantizar el acceso al subsidio eléctrico a partir del 1 de enero de 2026 para el agua de uso agrícola”, enfatizó la CFE en su comunicado de prensa.

Consecuencias de no cumplir antes de abril

Las autoridades reiteraron que no habrá más prórrogas después del 28 de abril de 2026. Quienes no completen el proceso perderán el subsidio, incluso si anteriormente ya eran beneficiarios del PEUA.

El Gobierno federal lanzó una advertencia clara para el sector agrícola: quienes no regularicen a tiempo su situación administrativa podrían perder un apoyo clave. CFE

El trámite permite también el empatar la regularización de títulos vencidos de concesión de agua, en el marco del decreto publicado en el DOF el 28 de octubre de 2025. Los puntos clave son:

Inscribirse o reinscribirse en el PEUA 2026

Regularizar títulos de concesión o asignación de agua

Acudir a la ventanilla correspondiente antes del plazo final

AGRICULTURA, CFE y Conagua subrayaron que el beneficio solo se mantendrá para quienes realicen el trámite en tiempo y forma; de lo contrario, el subsidio eléctrico llegará a su fin. “Reafirman su compromiso de mantener una coordinación estrecha para asegurar la correcta aplicación del subsidio eléctrico y apoyar la regularización de las y los usuarios”, agrega la CFE.