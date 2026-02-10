El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ratificó que su credencial seguirá ampliando beneficios durante 2026, con foco en la movilidad y el acceso a servicios esenciales. La medida alcanza a todas las personas de 60 años o más que cuenten con la tarjeta vigente. Lejos de tratarse de un programa temporal, el organismo aclaró que estos beneficios forman parte de una política sostenida para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, sin necesidad de reinscripción ni trámites adicionales. La credencial del INAPAM es un documento oficial y gratuito que funciona como identificación para personas adultas mayores en todo el país. No tiene fecha de vencimiento y puede utilizarse mientras se encuentre en buen estado. En 2026, el Gobierno federal confirmó que esta tarjeta permitirá acceder a nuevos beneficios sin límites definidos en algunos rubros, especialmente en transporte público, donde ya se aplican esquemas de viajes 100% gratuitos o con descuentos significativos. El objetivo central es garantizar mayor autonomía, facilitar los traslados diarios y reducir el gasto fijo de quienes ya no se encuentran en edad laboral activa. La credencial del INAPAM permite a los adultos mayores acceder a transporte público gratuito en la Ciudad de México, incluyendo Metro, Metrobús, Trolebús, RTP, Cablebús y Tren Ligero. En el resto del país, ofrece descuentos de entre 10 % y 50 % en transporte local, según el estado y los convenios vigentes. También existen acuerdos con autobuses foráneos y algunas aerolíneas que brindan tarifas preferenciales en viajes nacionales e internacionales, siempre que la credencial esté vigente. La credencial del INAPAM no se limita únicamente a la movilidad. También otorga descuentos en servicios médicos, farmacias, asesoría legal, actividades culturales y recreativas, según el directorio oficial actualizado. En algunos estados, los adultos mayores pueden acceder a reducciones en el pago de servicios como predial o agua, así como precios preferenciales en trámites oficiales y establecimientos comerciales. Con esta ampliación de beneficios para 2026, el INAPAM busca consolidar su credencial como una herramienta integral de apoyo, pensada para acompañar a millones de personas mayores en su vida cotidiana.