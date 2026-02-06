La Secure Electronic Network for Travelers Rapid Inspection, comúnmente conocida como Tarjeta SENTRI, es una credencial emitida por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP). Esta credencial permite a sus portadores utilizar carriles exclusivos en los cruces fronterizos terrestres y marítimos. A diferencia de la visa americana, la Real ID o la Border Crossing Card (BCC), este documento está diseñado específicamente para agilizar el tránsito de personas que cruzan con frecuencia entre ambos países. El funcionamiento es sencillo, pero efectivo: los titulares reciben un transpondedor que se adhiere en el parabrisas del vehículo, el cual se comunica automáticamente con el sistema de la patrulla fronteriza. Cuando el usuario se aproxima a la frontera en el carril SENTRI, el sistema identifica automáticamente el vehículo y la identidad de los ocupantes. La membresía es de carácter individual, lo que implica que, si están viajando en familia, cada integrante debe poseer su propia membresía. Además, tiene una vigencia de 5 años, tras los cuales se puede renovar siguiendo un proceso similar al de la solicitud inicial. Lo que muchos desconocen es que SENTRI no se limita únicamente a facilitar el cruce de la frontera terrestre. Los titulares de SENTRI también disfrutan de los beneficios de TSA PreCheck y Global Entry. Esto implica que, además de poder cruzar de manera ágil por los puentes fronterizos, los miembros tienen acceso a carriles exclusivos y rápidos en los puntos de cruce fronterizo entre Estados Unidos y México, así como inclusión automática en TSA PreCheck y procesamiento acelerado en aeropuertos. TSA PreCheck permite a los viajeros no tener que quitarse los zapatos, cinturones o chaquetas ligeras, ni extraer laptops y líquidos de los equipajes de mano, además de ofrecer acceso a una línea de seguridad exclusiva y más rápida en más de 200 aeropuertos estadounidenses. El proceso para obtener la tarjeta SENTRI requiere una considerable dosis de paciencia y una adecuada preparación. No obstante, los beneficios que se obtienen a largo plazo justifican plenamente el esfuerzo inicial. Es fundamental considerar que la obtención de esta tarjeta no solo simplifica el cruce de fronteras, sino que también ofrece un acceso más ágil y eficiente a los servicios de aduanas. Pueden solicitarla ciudadanos estadounidenses y ciudadanos mexicanos. No existe restricción de edad; sin embargo, los menores de 18 años requieren el consentimiento de sus padres o tutores legales para ser admitidos como miembros, por lo que deberán presentarse acompañados a la entrevista. La importancia de contar con un historial migratorio sin inconvenientes no puede ser subestimada, ya que es un factor determinante en el proceso de aprobación de la tarjeta SENTRI. Por lo tanto, es prudente buscar orientación profesional para maximizar las posibilidades de éxito en la solicitud. El costo total del Programa SENTRI es de 120 USD por cada adulto. Los solicitantes menores de 18 años de edad no requieren pago. Esta tarifa unificada entró en vigor recientemente, representando una disminución desde los 122.50 anteriores. Para solicitarla, deberán: