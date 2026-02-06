Este programa, conocido también como programa de Exención de Visa, se fundamenta en acuerdos internacionales y alianzas de seguridad entre el país norteamericano y otras naciones asociadas. Estados Unidos ha establecido políticas que permiten a ciudadanos de más de 40 países ingresar sin visa convencional mediante el programa especial Visa Waiver Program (VWP). El Visa Waiver Program es una política que concede una exención de visas, basada en la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y los países que forman parte de este acuerdo. Para que un país pueda ser admitido en este programa, es imperativo que cumpla con requisitos establecidos por el gobierno, los cuales se centran en legislaciones de inmigración, la implementación de una ley antiterrorista y un nivel de confiabilidad de los documentos de viaje. Su objetivo principal es facilitar los trámites internacionales para ciertos viajeros, promoviendo los viajes por motivos de negocios o placer a los Estados Unidos. Si bien los ciudadanos de los países miembros ya no requieren una visa tradicional para ingresar a Estados Unidos, existe un requisito fundamental que deben cumplir: obtener la autorización de viaje ESTA. El ESTA (Electronic System Travel Authorization) es un sistema en línea que permite a los participantes del VWP obtener la autorización necesaria para ingresar sin visa. La autorización ESTA tiene una vigencia de dos años o hasta que el pasaporte del solicitante expire, lo que suceda primero. Es fundamental señalar que esta autorización no se considera una visa de visitante. Los ciudadanos que obtengan la autorización ESTA podrán ingresar a Estados Unidos por un lapso de hasta 90 días, ya sea por razones de negocios o de ocio. Para obtener la autorización ESTA, los solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos: