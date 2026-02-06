El proceso de alistamiento para el Servicio Militar Nacional ha comenzado formalmente, marcando un hito este año: todos los jóvenes nacidos en 2008 y en años posteriores deberán cumplir con este deber cívico de manera obligatoria al alcanzar la edad correspondiente. La Secretaría de la Defensa Nacional ha ratificado la obligatoriedad de este servicio, aunque ha implementado una modalidad renovada que promete adaptarse de manera más efectiva a las necesidades de las nuevas generaciones. El cambio más significativo consiste en la drástica reducción del tiempo de compromiso a solo 13 sesiones sabatinas, sin sacrificar el enfoque formativo que caracteriza a esta institución. Esta medida busca facilitar el cumplimiento del servicio sin que los jóvenes deban abandonar sus estudios o actividades laborales. La transformación más significativa del Servicio Militar Nacional es su esquema de adiestramiento intensivo. Los jóvenes que deben cumplir con esta obligación ahora podrán completar su entrenamiento en únicamente 13 sesiones sabatinas, lo que representa aproximadamente tres meses de compromiso. Esta modalidad reemplaza el antiguo sistema que demandaba una presencia mucho más prolongada y que, en muchos casos, interfería con los estudios o el desarrollo profesional de los conscriptos. El periodo para realizar el registro comenzó el 2 de enero y permanecerá vigente hasta el 15 de octubre de 2026. El llamado está dirigido principalmente a quienes nacieron en 2008, aunque también incluye a los remisos de años anteriores que aún no regularizaron su situación. Los interesados deben presentarse en la Junta de Reclutamiento correspondiente a su municipio o alcaldía portando su acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, identificación oficial y dos fotografías con camisa blanca y corte de cabello casquete corto. Las autoridades recomiendan no postergar el trámite hasta las últimas semanas, ya que tradicionalmente se registran saturaciones en las oficinas durante ese periodo. Una vez completado el registro, los jóvenes deberán aguardar hasta noviembre de 2026, cuando se llevará a cabo el sorteo tradicional que determinará su situación. Este evento, que ha sido parte de la ceremonia del Servicio Militar durante décadas, asigna a cada participante una bola de color —blanca, azul o negra— que define si deberá asistir a las sesiones de adiestramiento o quedará exento. Este mecanismo de selección aleatoria se mantiene vigente como parte de la tradición institucional, aunque ahora con la ventaja de que quienes resulten seleccionados enfrentarán un compromiso mucho más breve y manejable. Este evento es fundamental para la organización del Servicio Militar, ya que permite una distribución equitativa de los jóvenes en función de su disponibilidad y compromiso. Obtener la Cartilla Militar liberada sigue siendo un requisito esencial para el desarrollo profesional en México. Este documento oficial no solo actúa como identificación, sino que se convierte en un elemento crucial para acceder a empleos en la administración pública federal, estatal y municipal, así como para ingresar a ciertas instituciones educativas de nivel superior. Además de cumplir con un mandato legal, los jóvenes que finalizan este proceso obtienen capacitación en valores como la disciplina, el trabajo en equipo y el compromiso social, aspectos que la Sedena considera fundamentales para la formación ciudadana integral.