El Código Civil Federal también establece límites para la búsqueda de tesoros en propiedades ajenas.

Una persona que encuentra dinero, joyas u otros objetos de valor ocultos dentro de un terreno puede preguntarse si tiene derecho a quedárselos o si debe repartirlos con alguien más. El Código Civil Federal establece reglas específicas para estos casos, que dependen principalmente de quién sea el propietario del lugar donde aparece el tesoro.

La norma define como tesoro al depósito oculto de dinero, alhajas u otros objetos preciosos cuya legítima procedencia se ignore. Además, aclara que un tesoro no se considera fruto de una finca.

Qué ocurre si el tesoro aparece dentro de un terreno propio

El artículo 876 del Código Civil Federal establece que el tesoro oculto pertenece a quien lo descubre cuando se encuentra en un sitio de su propiedad. Por eso, si una persona encuentra dinero, joyas u otros objetos que encajen en la definición legal de tesoro dentro de su propio terreno, la regla general es que no tiene que repartirlo con nadie.

Sin embargo, esto no significa que cualquier objeto antiguo encontrado bajo tierra pueda ser considerado automáticamente un tesoro. La legislación establece una definición concreta y contempla situaciones especiales.

Además, el artículo 878 señala que cuando los objetos encontrados sean interesantes para las ciencias o para las artes, se aplicarán a la nación por su justo precio. Ese importe se distribuirá de acuerdo con las reglas previstas para el descubridor y el propietario del sitio.

El artículo 876 del Código Civil Federal establece que el tesoro oculto pertenece a quien lo descubre cuando se encuentra en un sitio de su propiedad.

Cuándo el tesoro debe repartirse por mitades

La situación cambia cuando el lugar donde aparece el tesoro no pertenece al descubridor. El artículo 877 dispone que, si el sitio es de dominio del poder público o pertenece a otra persona particular, al descubridor le corresponde la mitad del tesoro y la otra mitad corresponde al poder público o al propietario del terreno, según el caso.

Las principales situaciones previstas por la norma son:

Terreno propio: el tesoro oculto pertenece al descubridor.

Terreno de dominio público: la mitad corresponde al descubridor y la otra mitad al poder público.

Terreno de otra persona: la mitad corresponde al descubridor y la otra mitad al propietario.

Objetos de interés científico o artístico: se aplica la regla especial prevista en el artículo 878.

El artículo 879 agrega una condición importante: para que quien encuentre un tesoro en suelo ajeno pueda ejercer el derecho previsto por la ley, el descubrimiento debe ser casual.

Qué pasa si alguien excava en un terreno ajeno para buscar un tesoro

El Código Civil Federal también establece límites para la búsqueda de tesoros en propiedades ajenas. El artículo 880 establece que nadie puede realizar por su propia autoridad excavaciones, perforaciones u obras en un terreno o edificio ajeno con el objetivo de encontrar un tesoro.

Si alguien igual realiza esos trabajos sin autorización del propietario, las consecuencias son importantes. Según el artículo 881, el tesoro descubierto en terreno ajeno mediante obras realizadas sin consentimiento de su dueño pertenece íntegramente al propietario del lugar.

Además, el artículo 882 establece que quien haya realizado esas obras sin autorización debe pagar los daños y perjuicios y costear la reposición de las cosas a su estado anterior. Si es inquilino del lugar, puede perder el arrendamiento aunque el contrato no haya vencido, si el propietario lo solicita.