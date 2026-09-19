De acuerdo a datos publicados por Statista, para el 2025, alrededor de 5400 millones de personas usaban redes sociales con un uso promedio de 141 minutos diarios. Estos datos muestran una radiografía de la sociedad promedio actual cuya vida pasa y queda registrada en sus posteos digitales generando una herencia digital de gran importancia.

En esa línea y teniendo en cuenta el valor de la información que contiene plataformas como Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, entre otras, el Congreso de la Ciudad de México lleva a cabo una iniciativa para regular y proteger las redes sociales de quienes mueren.

Herencia digital ChatGPT

El pasado 10 de septiembre, el diputado Pedro Haces Lago (MORENA), presentó ante el Congreso de Ciudad de México la iniciativa de reforma al Artículo 1392 Bis del Código Civil de la CDMX y a la Ley de Operación e Innovación Digital , con el fin de salvaguardar la herencia digital o contenido que queda en las redes sociales luego de que la persona dueña de esas cuentas muere.

“Nuestra privacidad no debería terminar con nuestra muerte; nuestra voluntad, tampoco, y nuestra dignidad, mucho menos” , dijo el diputado Haces Lago y agregó, “Hoy podemos darle a cada persona el derecho de decidir cómo y ante manos de quién dejar nuestras plataformas”.

El representante de MORENA mostró su descontento con el hecho de que los recuerdos digitales queden a disposición de una empresa, asimismo, sostuvo que no sería correcto que el contenido que se publicó en vida quede “en el abandono”.

Proyecto de reforma en pro de la identidad digital post mortem

El objetivo de esta iniciativa discutida en el Senado de Ciudad de México es que se reforme el Artículo 1392 Bis del Código Civil y los artículos 6 y 14 de la Ley de Operación e Innovación Digital .

Esta reforma le permitirá a las personas decidir en vida y de forma anticipada, cuál sería el destino de sus redes sociales y contenido digital que está publicado en sus cuentas y almacenado en sus celulares con alcance a otros dispositivos.

El diputado de MORENA planteó la siguiente pregunta ante el Pleno del Congreso capitalino: “Si mañana no estuviéramos aquí, qué pasaría con todo lo que dejamos en la nube, en la red o en nuestros celulares. Qué pasaría con nuestras fotografías, mensajes, correos electrónicos, redes sociales; con todos estos recuerdos o información que durante años fuimos guardando en el internet o la red (…). Aunque podemos morir, nuestra vida digital puede permanecer ahí durante muchos años”.

Reformas al Artículo 1392 Bis del Código Civil capitalino, así como a los artículos 6 y 14 de la Ley de Operación e Innovación Digital también de la Ciudad de México, en materia de identidad digital post mortem. Congreso CDMX

Herencia de las redes sociales por medio de Llave CDMX

Haces Lago manifestó su preocupación por el poder que gigantes tecnológicos como Meta, Google y Apple cuentan con mecanismos para identificar cuentas de personas ya fallecidas y luego, según él, “designar contactos o administrar las cuentas”.

Para evitar que esto ocurra, el diputado apunta a que se use la Llave CDMX como herramienta para asignar un heredero de las redes sociales y contenido digital sin necesidad de acudir a un testamento perse.

La reforma que cursa en el Congreso de CDMX. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La reforma también plantea que el proceso debería ser gratis, voluntario e irrevocable. Dejando en claro si tras la muerte, la persona quiere que sus redes sociales sigan activa o bien “dejar instrucciones sobre quién puede administrarlas, a través de la creación de direcciones digitales” .

“ Llave CDMX ” sería aprovechada para esta medida , y que la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) sería la encargada de administrar este registro, para lo cual se coordinará con el Registro Civil para verificar el fallecimiento de una persona y ejecutar las instrucciones correspondientes”, remarcó el diputado.

Tras la propuesta de reforma lleva a cabo por Pedro Haces Lago, el Congreso de CDMX y su Mesa Directiva, el proyecto de reforma al Artículo 1392 Bis del Código Civil y los artículos 6 y 14 de la Ley de Operación e Innovación Digital será enviada a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Educación, Ciencia, Tecnología, Innovación e Inteligencia Artificial, donde se definirá el dictamen.