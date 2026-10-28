Fibra Inn registró una pérdida neta de MXN$ 57.4 millones en el tercer trimestre de 2026, pese a que sus ingresos crecieron 3% anual, a MXN$ 674.3 millones, de acuerdo con su reporte de resultados enviado el 27 de octubre a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). El fideicomiso hotelero también reportó una caída de 34% en sus fondos de operaciones (FFO), indicador que mide los recursos generados por su actividad inmobiliaria, y redujo la distribución a sus inversionistas.

Entre julio y septiembre, el ingreso operativo neto (NOI) aumentó 4.1%, a MXN$ 195.4 millones, mientras que el EBITDA ajustado retrocedió 3.1%, a MXN$ 152.6 millones. Este último indicador mide el desempeño operativo antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, con los ajustes definidos por la compañía.

La pérdida neta fue mayor a los MXN$ 37.5 millones registrados en el mismo periodo de 2025. En paralelo, el FFO pasó de MXN$ 95.7 millones a MXN$ 63.1 millones, mientras que su margen disminuyó de 14.6% a 9.4%.

Fibra Inn atribuyó la caída del FFO principalmente a menores ingresos financieros, relacionados con una menor posición de efectivo promedio y tasas de interés inferiores.

Menores recursos para distribuir a los inversionistas

El desempeño financiero también se reflejó en el monto que recibirán los tenedores de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFIs).

El Comité Técnico de Fibra Inn autorizó una distribución de MXN$ 58 millones, equivalente a MXN$ 0.0800 por certificado, correspondiente al tercer trimestre. El monto total representa una disminución de 11.7% frente a los MXN$ 65.7 millones distribuidos en el mismo periodo del año anterior.

La empresa explicó que mantuvo una política conservadora de distribución ante el nuevo financiamiento, los cambios en las tasas de interés y los gastos asociados con la adquisición del hotel Secrets Puerto Los Cabos.

El pago se realizará a más tardar el 30 de noviembre de 2026 y corresponderá exclusivamente a un reembolso de capital.

La decisión ocurre en un contexto en el que el efectivo y sus equivalentes cerraron septiembre en MXN$ 929.4 millones, una reducción de 36.9% respecto al cierre de diciembre de 2025. Según el reporte, la disminución refleja, entre otros factores, el pago de intereses de su deuda bursátil, las distribuciones realizadas durante el año y el efecto cambiario sobre su posición en dólares.

Hoteles mejoran ocupación y tarifas

En contraste con la evolución de sus indicadores financieros, Fibra Inn registró avances en la operación hotelera durante el trimestre.

La ocupación se ubicó en 59.4%, frente a 58.7% en el tercer trimestre de 2025, mientras que la tarifa promedio diaria aumentó 4.6%, a MXN$ 2,017.2.

El ingreso por habitación disponible (RevPAR) también mostró un avance. El reporte destaca un crecimiento de 5.8% en el indicador general, hasta MXN$ 1,198. En la comparación de ventas mismas tiendas, que considera las propiedades comparables, el incremento fue de 5.1%.

La compañía señaló que el comportamiento de la ocupación estuvo impulsado principalmente por una mayor demanda en las regiones Norte y Oeste, así como en los segmentos de servicio selecto y estancia prolongada.

Por regiones, el RevPAR creció 15.1% en el Norte y 13.7% en el Oeste. En contraste, Centro y Sur registró una disminución de 1.5%.

Al cierre de septiembre, Fibra Inn contaba con 32 hoteles y 5,645 habitaciones en su portafolio, de los cuales 31 establecimientos, con 5,431 cuartos, estaban en operación.

Fibra Inn apuesta por el turismo de playa

Como parte de su estrategia para diversificar sus fuentes de ingresos, Fibra Inn obtuvo la aprobación de la Asamblea de Tenedores para adquirir el hotel Secrets Puerto Los Cabos.

La operación permitirá al fideicomiso entrar por primera vez al segmento all inclusive y sumar una nueva marca de Hyatt a su portafolio, de acuerdo con el mensaje de Jaime Cohen Bistre , director general de la compañía, incluido en el reporte trimestral.

La empresa busca ampliar su exposición al turismo de placer y complementar la demanda de sus hoteles urbanos con un activo de playa. También plantea orientar capital hacia inversiones de mayor rentabilidad mediante su estrategia de reciclaje de activos.

Sin embargo, la operación implicará gastos de adquisición y necesidades de financiamiento que la compañía considera en sus decisiones de distribución y administración de recursos.

En los primeros nueve meses de 2026, Fibra Inn acumuló ingresos por MXN$ 1,988.3 millones, una disminución de 1.4% respecto al mismo periodo del año anterior. En ese lapso, el NOI cayó 5.4%, a MXN$ 580.2 millones, y el FFO retrocedió 34.5%, a MXN$ 237.1 millones.

La evolución de estos indicadores será relevante para evaluar si la mejora de las tarifas y la ocupación logra traducirse en una recuperación de los recursos financieros del fideicomiso, mientras avanza con la diversificación de su portafolio hotelero.