El reporte de AWS, basado en una encuesta a 4,420 startups de 20 países, ubica a México en la categoría de mercados en aceleración.

México concentra la mayor proporción de startups tecnológicas que desarrollan inteligencia artificial (IA) física en América Latina, con 13% del total, por encima de Brasil, Chile, Colombia y Argentina, de acuerdo con el estudio AI Gets Physical: The Global Startups Readiness Index, de Amazon Web Services (AWS), elaborado por Strand Partners.

El reporte, basado en una encuesta a 4,420 startups de 20 países, ubica a México en la categoría de mercados en aceleración, debido al desarrollo de soluciones que combinan inteligencia artificial con robots, drones, vehículos autónomos y equipos industriales capaces de percibir su entorno y actuar en tiempo real.

En la región, Brasil ocupa el segundo lugar, con 12% de sus startups tecnológicas dedicadas a esta tecnología, seguido de Chile, con 11%, mientras que Colombia y Argentina registran 9% cada uno.

Aunque México destaca por la creación de estas empresas, el estudio advierte que el reto será ampliar la demanda de sus soluciones para que el desarrollo tecnológico se traduzca en inversión, empleos y actividad económica dentro del país.

La adopción empresarial frena el crecimiento de la IA física

La falta de clientes preparados para incorporar estas herramientas representa uno de los principales obstáculos para las startups. A nivel global, solo 26% de las empresas que desarrollan IA física considera que su mercado está listo para adoptarla, mientras que 70% señala que la lentitud de sus clientes limita su crecimiento.

El estudio identifica la falta de visibilidad como una de las barreras centrales: muchas empresas todavía no han visto estas tecnologías en funcionamiento, lo que dificulta que evalúen sus beneficios y decidan invertir en ellas.

“México ya cuenta con una base de startups que está llevando la inteligencia artificial al mundo físico. El siguiente paso es acercar estas soluciones a más empresas mediante pilotos y casos de uso concretos, al tiempo que fortalecemos el talento y la infraestructura necesarios para escalar”, señaló Álvaro Echeverria, director de Startups en Latinoamérica en AWS.

El directivo advirtió que acelerar la adopción será determinante para que el país capture una mayor parte de la inversión, el empleo y el crecimiento que genere esta nueva etapa de la inteligencia artificial.

De acuerdo con el reporte, si la demanda local no avanza al mismo ritmo que el desarrollo de estas soluciones, las startups podrían concentrar sus ventas, contrataciones y contribuciones fiscales en otros países donde encuentren clientes.

Manufactura y logística, entre los sectores con mayor potencial

A escala global, 15% de las startups encuestadas ya desarrolla IA física y más de la mitad utiliza, prueba o evalúa adoptar estos sistemas. Además, 76% de las empresas que trabajan con esta tecnología prevé que se convierta en una herramienta de uso común en su industria durante los próximos cinco años.

La manufactura y la industria automotriz figuran entre los sectores que podrían experimentar una transformación más temprana: 55% de las startups identifica estas actividades entre las primeras en cambiar con la incorporación de IA física. En logística, almacenamiento y comercio minorista, la proporción alcanza 52%.

La tecnología también podría modificar el mercado laboral. El 70% de las startups que desarrolla IA física espera que genere más puestos de trabajo de los que desplace, mientras que 86% prevé aumentar su plantilla durante los próximos dos años.

Este crecimiento elevaría la demanda de personal especializado en robótica, hardware, mantenimiento y operación de sistemas inteligentes.

La infraestructura tecnológica será clave para escalar

La expansión de la IA física también depende de la capacidad de cómputo para entrenar y operar los sistemas. El 72% de las startups consultadas considera que la computación en la nube es esencial para desarrollar estas soluciones, mientras que 62% afirma que no habría podido iniciar su negocio sin esta infraestructura.

En México, AWS cuenta desde enero de 2025 con una región de infraestructura en la nube ubicada en Querétaro, como parte de una inversión planeada de más de u$s 5,000 millones en el país.

Para acelerar el desarrollo del sector, el estudio plantea acercar la tecnología a las empresas mediante pruebas piloto y demostraciones, financiar la capacitación y recapacitación de trabajadores, establecer fondos e incentivos específicos y brindar mayor claridad regulatoria. También propone impulsar la demanda inicial mediante compras públicas.

El reporte concluye que desarrollar tecnología no garantiza que sus beneficios económicos permanezcan en el país de origen. Para México, el desafío será conectar a las startups con empresas dispuestas a probar e incorporar estas soluciones, de modo que la demanda, el talento y la infraestructura impulsen el crecimiento de la IA física en el mercado nacional.