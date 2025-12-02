Miles de mexicanos utilizan la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) como alternativa a la visa tradicional para ingresar a Estados Unidos. Sin embargo, el Departamento de Estado estableció restricciones específicas de edad que muchos desconocen y que pueden invalidar este documento esencial para cruzar la frontera.

La “visa láser”, como se conoce popularmente a este permiso migratorio, permite visitar zonas fronterizas estadounidenses e incluso viajar por todo el territorio si se presenta junto con un pasaporte válido. Pero existe una condición crucial que afecta a miles de familias.

La visa láser es un documento migratorio legal para entrar a Estados Unidos únicamente para mexicanos. Fuente: Archivo.

El límite de edad que invalida tu documento fronterizo

El Departamento de Estado determina que las credenciales obtenidas con tarifa reducida para menores vencerán cuando el portador cumpla 15 años o después de 10 años desde su emisión, lo que ocurra primero.

Esta medida aplica específicamente para aquellos menores que obtuvieron su BCC pagando la tarifa diferencial de USD 15, en lugar de los USD 185 que cuesta la versión completa para adultos. Esta tarifa reducida solo está disponible cuando los padres solicitan el mismo documento simultáneamente.

Una vez que el menor cumple 15 años, su Tarjeta de Cruce Fronterizo pierde toda validez legal, independientemente de cuándo fue emitida. Esto significa que deberá tramitar un nuevo documento pagando la tarifa completa si desea continuar cruzando la frontera.

¿Quiénes pueden solicitar la Tarjeta de Cruce Fronterizo?

No todos los ciudadanos mexicanos califican automáticamente para este documento. Las autoridades estadounidenses establecen tres requisitos fundamentales: ser ciudadano mexicano con residencia en México, cumplir con los estándares de elegibilidad para visa B1 o B2, y demostrar vínculos sólidos con México que garanticen el regreso.

La tramitación debe realizarse personalmente en la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México o en cualquiera de los consulados estadounidenses ubicados en territorio mexicano. Durante el proceso, los solicitantes deben presentar documentación que respalde su situación económica, laboral y familiar en México.

Cuándo puedes usar la BCC sin pasaporte para cruzar la frontera

Una de las ventajas más importantes de este documento es que puede utilizarse sin pasaporte para visitas terrestres o en ferry de hasta 30 días en zonas específicas: California (menos de 40 km de la frontera), Arizona (menos de 120 km), Nuevo México (dentro de 88 km o hasta la interestatal 10) y Texas (menos de 40 km de la frontera).

Sin embargo, si el titular presenta su pasaporte junto con la BCC, esta funciona como una visa B regular, permitiendo el ingreso a cualquier parte de Estados Unidos por cualquier medio de transporte y sin las restricciones geográficas mencionadas.

Para las familias con menores que poseen este documento, es fundamental estar atentos al cumpleaños número 15 de sus hijos. Una vez alcanzada esa edad, será necesario iniciar un nuevo trámite y pagar la tarifa completa para evitar problemas al intentar cruzar la frontera estadounidense.