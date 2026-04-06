Para millones de adultos mayores en México, la tarjeta del Banco del Bienestar es importante para recibir la Pensión del Bienestar que otorga el gobierno federal. Sin embargo, por descuido o nervios, este medio de acceso puede quedar temporalmente bloqueado, impidiendo retirar el dinero. Según la Secretaría del Bienestar, uno de los problemas más comunes se da cuando los beneficiarios olvidan su Número de Identificación Personal (NIP), una clave de cuatro dígitos para retirar dinero de los cajeros automáticos. El NIP funciona como un mecanismo de seguridad que protege el dinero del titular. Por ello, el sistema bancario -incluido el del Banco del Bienestar- bloquea de forma automática el plástico si se introduce incorrectamente tres veces seguidas. El bloqueo por NIP incorrecto es una medida preventiva básica. Si la clave se ingresa mal en repetidas ocasiones, el sistema asume un posible intento de uso indebido y restringe la tarjeta para evitar fraudes. En estos casos, queda inhabilitada temporalmente para cualquier operación, ya sea retiro o compra. Generalmente, el acceso se restablece de forma automática después de 48 horas. Durante ese tiempo, no será posible realizar movimientos, incluso si después se introduce el número correcto. Las autoridades han aclarado que no es necesario acudir a una sucursal ni hacer trámites adicionales para que el desbloqueo ocurra, ya que se trata de una medida de protección, no de un error del sistema. Si después de 48 horas la tarjeta bancaria continúa sin funcionar, se recomienda: Para prevenir este tipo de situaciones, las autoridades sugieren: En resumen, el bloqueo por NIP es una medida de seguridad diseñada para proteger el dinero de los beneficiarios. Con algunas precauciones básicas, es posible evitar inconvenientes y mantener el acceso a la pensión sin contratiempos.