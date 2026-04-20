Mientras México, Estados Unidos y Canadá discuten los detalles para mejorar el T-MEC, organismos del sector privado anunciaron la creación del Mexico Week, un evento que iniciará el año que entra, en Washington, y tiene el propósito de fortalecer los lazos trilaterales y realzará el valor que genera el país en materia de cultura, comercio y competitividad en América del Norte. El anuncio fue realizado durante el North Capital Meridian Diplomacy Forum 2026, y contó con la participación de la U.S. Mexico Foundation, la American Chamber of Commerce of Mexico (Amcham/Mexico) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). “Washington se ha convertido en una de las ciudades más importantes para la toma de decisión en temas relacionados con la vida cotidiana de los mexicanos, se necesita construir mayor infraestructura y capacidades de diplomacia económica para el bien de la relación bilateral. Esta semana ayudará en la discusión y exposición de temas de alto nivel”, dijo Enrique Perret, director General de la U.S. Mexico Foundation. En su participación Oscar del Cueto, presidente de Amcham México, comentó que la Semana de México en Washington DC es un llamado al trabajo conjunto y a seguir construyendo conexiones, puentes de comunicación entre múltiples actores y elevar la discusión sobre la integración de nuestras economías. “México es el aliado número uno de Estados Unidos, y esta alianza es un eslabón de competitividad para ambos países que se ha consolidado a través de décadas y que se tiene que seguir construyendo día a día”, comentó. Las organizaciones que convocaron al Mexico Week consideraron que la relación bilateral requiere una mayor diplomacia económica, que incluya canales permanentes, interlocutores consolidados, así como foros de alto nivel que incluyan la discusión de los temas que más importan. Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha generado incertidumbre global a partir de la implementación de aranceles diferenciados y agresivos, que principalmente se aplican a productos con los que la Unión Americana no tiene tratados comerciales. “El crecimiento de México también se construye desde el diálogo empresarial. Desde el CCE, buscamos aportar la visión del sector privado, impulsar condiciones de certeza jurídica y fortalecer la integración de México en América del Norte”, expresó José Medina Mora, Presidente del CCE.