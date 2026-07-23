Se aproxima el “diluvio del siglo”: 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento.

El último día de la ola de calor dejará máximas de 42-44 ºC en Murcia, Valencia y Alicante, y de 40 ºC en Andalucía, nordeste peninsular y sur manchego; una jornada en la que también se esperan tormentas con granizo y rachas muy fuertes de viento en el sureste.

La Agencia Estatal de Meteorología de España (Aemet) ha informado de que predominarán los cielos despejados o con nubes altas en la Península y Baleares a excepción del norte de Galicia y el Cantábrico occidental, donde se prevén nubes bajas y algunas brumas matinales; persistirá la calima en el este y sur peninsular, así como en Baleares.

En una jornada con alerta roja por calor en la Región de Murcia y Comunidad Valenciana, las temperaturas máximas aumentarán de forma notable en el arco mediterráneo y valle del Ebro, y descenderán en Galicia e interior peninsular.

¿Cómo estará la temperatura y el viento en España?

Temperatura

Superarán los 35 ºC en Baleares y amplias zonas de la Península, los 40 ºC en Andalucía, depresiones del nordeste, el Ebro y el sur de Castilla-La Mancha, y los 42-44 ºC en Murcia, Valencia, Alicante y, puntualmente, en el bajo Ebro.

Las mínimas subirán en la mitad norte y bajarán en el resto; se esperan noches con mínimas por encima de los 20 ºC en la mitad sur, este peninsular y Baleares, y podrían no bajar de los 25 ºC en el litoral mediterráneo y el Guadalquivir.

Viento

Dominará el viento flojo en la Península y el régimen de brisas en los litorales; las rachas de viento provocadas por las tormentas vespertinas podrían llegar a Ibiza y Formentera.

En Canarias se pronostican cielos con intervalos de nubes bajas en la vertiente norte y despejados en la sur, así como calima en las islas orientales. Las temperaturas subirán ligeramente y soplará viento moderado con probables rachas muy fuertes.

Se aproxima el “diluvio del siglo”: 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento. (Fuente: Shutterstock).

¿Cuáles son las zonas afectadas por la tormenta y fuertes lluvias?

Lluvias intensas

Comunidad Valenciana : tormentas en Alicante , con probables rachas muy fuertes de viento y sin descartar granizo.

Región de Murcia : tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

Andalucía (nordeste): tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

Lluvias débiles o chubascos aislados

Galicia : posible chubasco tormentoso aislado en la Montaña de Lugo.

Asturias : posible chubasco tormentoso débil, ocasional y disperso en el suroccidente.

Castilla y León : no se descarta algún chubasco con tormenta aislado en zonas de montaña del noroeste.

Castilla-La Mancha: no se descarta algún chubasco ocasional con tormenta en el extremo sureste.

Se aproxima el “diluvio del siglo”: 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento. (Fuente: Shutterstock).

¿Cómo estará el clima en las demás comunidades?