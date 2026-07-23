En esta noticia
El último día de la ola de calor dejará máximas de 42-44 ºC en Murcia, Valencia y Alicante, y de 40 ºC en Andalucía, nordeste peninsular y sur manchego; una jornada en la que también se esperan tormentas con granizo y rachas muy fuertes de viento en el sureste.
La Agencia Estatal de Meteorología de España (Aemet) ha informado de que predominarán los cielos despejados o con nubes altas en la Península y Baleares a excepción del norte de Galicia y el Cantábrico occidental, donde se prevén nubes bajas y algunas brumas matinales; persistirá la calima en el este y sur peninsular, así como en Baleares.
En una jornada con alerta roja por calor en la Región de Murcia y Comunidad Valenciana, las temperaturas máximas aumentarán de forma notable en el arco mediterráneo y valle del Ebro, y descenderán en Galicia e interior peninsular.
¿Cómo estará la temperatura y el viento en España?
Temperatura
Superarán los 35 ºC en Baleares y amplias zonas de la Península, los 40 ºC en Andalucía, depresiones del nordeste, el Ebro y el sur de Castilla-La Mancha, y los 42-44 ºC en Murcia, Valencia, Alicante y, puntualmente, en el bajo Ebro.
Las mínimas subirán en la mitad norte y bajarán en el resto; se esperan noches con mínimas por encima de los 20 ºC en la mitad sur, este peninsular y Baleares, y podrían no bajar de los 25 ºC en el litoral mediterráneo y el Guadalquivir.
Viento
Dominará el viento flojo en la Península y el régimen de brisas en los litorales; las rachas de viento provocadas por las tormentas vespertinas podrían llegar a Ibiza y Formentera.
En Canarias se pronostican cielos con intervalos de nubes bajas en la vertiente norte y despejados en la sur, así como calima en las islas orientales. Las temperaturas subirán ligeramente y soplará viento moderado con probables rachas muy fuertes.
¿Cuáles son las zonas afectadas por la tormenta y fuertes lluvias?
Lluvias intensas
- Comunidad Valenciana: tormentas en Alicante, con probables rachas muy fuertes de viento y sin descartar granizo.
- Región de Murcia: tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.
- Andalucía (nordeste): tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.
Lluvias débiles o chubascos aislados
- Galicia: posible chubasco tormentoso aislado en la Montaña de Lugo.
- Asturias: posible chubasco tormentoso débil, ocasional y disperso en el suroccidente.
- Castilla y León: no se descarta algún chubasco con tormenta aislado en zonas de montaña del noroeste.
- Castilla-La Mancha: no se descarta algún chubasco ocasional con tormenta en el extremo sureste.
¿Cómo estará el clima en las demás comunidades?
- Cantabria: cielos poco nubosos o despejados, con algunas nubes bajas y posibles brumas o nieblas en Liébana.
- País Vasco: ambiente estable, con cielos poco nubosos o despejados durante toda la jornada.
- Navarra: cielos despejados y temperaturas muy altas, con máximas de hasta 38 ºC en la Ribera.
- La Rioja: tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados.
- Aragón: cielos poco nubosos o despejados, con polvo en suspensión y calor intenso de hasta 42 ºC en el valle del Ebro.
- Cataluña: ambiente seco, con cielos poco nubosos y polvo en suspensión; máximas de 41-42 ºC en el oeste de la depresión central.
- Extremadura: cielos poco nubosos o despejados y temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso.
- Comunidad de Madrid: cielos despejados, con calima de madrugada y temperaturas de hasta 37-38 ºC.
- Baleares: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes vespertinas, brumas matinales y ambiente muy cálido.
- Canarias: tiempo estable, con cielos poco nubosos salvo en el norte de las islas montañosas, calima en altura y calor intenso en Gran Canaria y las islas orientales.