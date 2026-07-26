Oficial | El Gobierno dará inicio al Servicio Militar Obligatorio y publicará la lista de los ciudadanos que deben incorporarse al Ejército.

El Servicio Militar Nacional (SMN) es un trámite obligatorio para los hombres mexicanos y cada año la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) convoca a una nueva generación para realizar el registro correspondiente. Para el proceso de 2026, la convocatoria alcanza a los jóvenes que cumplen la edad establecida por la ley y también a quienes aún no regularizaron su situación militar.

De acuerdo con la información oficial de la Sedena, el procedimiento no implica el ingreso automático como militar profesional, sino el cumplimiento de una obligación cívica prevista en la legislación mexicana. Las personas convocadas deben acudir a realizar el trámite dentro de los plazos establecidos para obtener su cartilla.

Quiénes deben incorporarse al Servicio Militar Nacional

La convocatoria corresponde a la Clase 2008, es decir, los hombres que cumplen 18 años durante 2026 y deben tramitar su cartilla del Servicio Militar Nacional.

Además, también deben realizar el trámite los llamados remisos, es decir, los hombres de entre 30 y 39 años que no obtuvieron su cartilla cuando les correspondía.

En el caso de las mujeres, la participación en el Servicio Militar Nacional es voluntaria, por lo que pueden registrarse de manera opcional si así lo desean.

El fundamento legal del Servicio Militar Nacional se encuentra en el artículo 5 de la Constitución y en la legislación correspondiente. La Sedena señala que se trata de una obligación cívica para los hombres mexicanos, ya sea por nacimiento o naturalización, y no implica incorporarse como integrante de las Fuerzas Armadas profesionales.

Cuándo es el registro para el Servicio Militar Nacional 2026

El período de registro permanecerá abierto hasta octubre de 2026, por lo que los jóvenes convocados y los remisos deben acudir dentro de ese plazo para iniciar el trámite.

Posteriormente, la Sedena realiza el sorteo durante noviembre, aunque la fecha exacta para la edición 2026 todavía no fue publicada oficialmente.

Cómo funciona el sorteo de la cartilla militar

Una vez concluido el registro, los participantes toman parte del sorteo de “bolas”, que define la modalidad en la que cumplirán con el Servicio Militar Nacional.

Bola blanca o azul: corresponde al adiestramiento presencial en instalaciones del Ejército, la Fuerza Aérea o la Armada.

Bola negra: queda a disposición , por lo que no debe asistir periódicamente a las sesiones de adiestramiento.

Quienes no acuden al sorteo: reciben automáticamente bola blanca.

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En el caso de la Clase 2008, cuyo registro y sorteo se realizan durante 2026, el adiestramiento presencial se llevará a cabo en 2027, conforme al calendario operativo de la Sedena.

Ese adiestramiento se desarrolla en dos periodos, uno entre febrero y mayo y otro entre agosto y octubre, con 13 sesiones sabatinas, generalmente en un horario de 07:00 a 13:00 horas.

Qué deben hacer los ciudadanos convocados

Las personas obligadas a realizar el trámite deben presentarse en la Junta Municipal de Reclutamiento, la Alcaldía de Reclutamiento o, si viven en el extranjero, en la representación consular mexicana correspondiente a su domicilio.

En esas oficinas deberán entregar la documentación solicitada para formalizar el registro y continuar con el proceso de obtención de la cartilla del Servicio Militar Nacional.

Qué pasa si no se tramita la cartilla militar

No contar con la cartilla del Servicio Militar Nacional no impide estudiar o trabajar en la mayoría de las actividades cotidianas.

Sin embargo, la falta de este documento puede generar limitaciones para realizar algunos trámites administrativos, como determinadas gestiones relacionadas con el pasaporte en casos específicos. Por ello, las autoridades recomiendan completar el registro dentro del plazo establecido.