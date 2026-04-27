Un nuevo sistema de tormentas impactará sobre el noreste de Estados Unidos los próximos días, cambiando nuevamente el clima de forma brusca. Expertos advirtieron por la llegada de hasta 48 horas de lluvias persistentes, acompañadas de tormentas, ráfagas de viento cercanas a los 70 km/h y un marcado descenso de la temperatura hacia el final de semana. De acuerdo con lo señalado por especialistas de AccuWeather, las primeras precipitaciones llegarán desde la región de los Apalaches hacia el interior del noreste, alcanzando zonas del norte del valle del río de Ohio -donde podría haber tormentas eléctricas- y el estado de Nueva York. Al mismo tiempo, un sistema de tormentas frente a la costa podría provocar chubascos aislados en partes de Nueva Inglaterra durante la noche del martes. El miércoles llegará la fase más lluviosa del evento, cuando un sistema de tormentas avanza desde el Medio Oeste hacia el norte. Los expertos indican que las precipitaciones serán persistentes y generalizadas, especialmente el miércoles por la tarde noche. En sectores con drenaje deficiente o zonas bajas podrían producirse inundaciones localizadas, lo que podría afectar el tránsito. Este clima se observará en gran parte del noreste de Estados Unidos, pudiendo incluir Detrás del sistema llegará el aire más frío del norte, impulsado por vientos con ráfagas cercanas a los 70 km/h. Este cambio hará que las temperaturas caigan entre 3 y 8°C por debajo de los valores normales para esta época del año. En ese marco, si bien se espera que las temperaturas se recuperen después del próximo fin de semana, los pronósticos indican que la primera mitad de mayo podría llegar más fría de lo habitual.